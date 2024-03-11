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"Важливий елемент ворожої ППО": партизани виявили переміщення радіолокаційної системи росіян в окупованому Джанкої

11 березня, 2024 понедiлок
14:22
Війна з Росією РЛС Пєрєдєл-Е

Українські партизани зафіксували переміщення радіолокаційної системи російських загарбників у тимчасово окупованому Джанкої у Криму

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Телеграм.

Зазначається, що агент руху виявив систему радіолокації 9С19 "Імбир", яку окупанти буксують на тягачах у бік військового аеродрому.

РЛС 9С19 "Імбир" - радянська самохідна станція радіолокації секторного огляду зі складу ЗРС "С-300В". Саме вона збирає дані про повітряні цілі та передає їх на командні пункти військ ППО російської армії та є дуже важливим елементом ворожої протиповітряної оборони.

Як видно на відео, техніка потрапила у ДТП і деякий час залишалася на місці. Партизани простежили за переміщенням цієї РЛС та вказали координати техніки на військовому аеродромі.

"Дуже символічно, що на техніці висить біло-синьо-білий прапор. Ми діємо, щоб Росія стала безпечною для її сусідів. Здійснити це можна лише здолавши російську армію і вигнавши її з України", - наголосили в "Атеш".

  • Крім того, раніше партизани зафіксували переміщення мобільних крематоріїв у тимчасово окупованому Сімферополі.
Теги:
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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