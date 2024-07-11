Вбивство хлопця російськими військовими на ТОТ: на Херсонщині розпочали кримінальне провадження
На Херсонщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства хлопця в окупованій Преображенці
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 4 липня 2024 року у селі Преображенка на тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни забрали життя молодого хлопця.
Зазначається, що про це стало відомо із повідомлення, розміщеного в інтернеті ректором одного з вищих навчальних закладів Херсона, де раніше навчався загиблий.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Правоохоронні органи вживають заходи для встановлення обставин події та осіб причетних до злочину.
- Окупанти мають намір вивезти 750 дітей із тимчасово окупованих територій Луганщини до Астраханської області РФ нібито на відпочинок: там з ними займатимуться російські військові.
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