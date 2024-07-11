Вбивство хлопця російськими військовими на ТОТ: на Херсонщині розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 липня 2024 року у селі Преображенка на тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни забрали життя молодого хлопця.

Зазначається, що про це стало відомо із повідомлення, розміщеного в інтернеті ректором одного з вищих навчальних закладів Херсона, де раніше навчався загиблий.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронні органи вживають заходи для встановлення обставин події та осіб причетних до злочину.