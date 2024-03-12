"Вдалий політичний та військовий момент": Згурець про перетин кордону РФ російськими добровольцями

Про це він розповів в етері Еспресо

"Після тривалого періоду, сьогодні ми бачимо активізацію дій російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" й нового сибірського батальйону. Власне, зараз ми бачимо, як заявили самі російські громадяни, які діють у складі РДК, вони почали брати участь у виборах президента РФ. Оскільки тільки зі зброєю в руках можна забезпечити якісь зміни у РФ. Думаю, що ці бойові дії, які тривають на території Курської та Бєлгородської областей, матимуть досить суттєвий інформаційний ефект", - вважає Згурець.

За словами аналітика, бойові дії варто переносити на територію противника.

"Очевидно, що дії РДК координуються з ГУР МО. Зараз достатньо таки вдалий політичний та військовий момент для того, щоб здійснювати такі дії на території РФ саме силами підрозділів, які комплектуються російськими громадянами. Тому сподіваємось, що цей напрямок буде підсилюватись. Втім, варто зауважити, що Росія весь цей час намагалась посилити оборону кордону", - додав він.