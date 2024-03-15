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Війна з Росією: хроніка
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Вдалося заблокувати поставку деталей до "шахедів": у СБУ розповіли про кібернаступальні операції у війні з РФ

15 березня, 2024 п'ятниця
23:32
Війна з Росією начальник департаменту кібербезпеки СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України щодня стикаються з низкою хакерських атак з боку ворога, а також активно проводить не лише кібероборонні, а й кібернаступальні операції

Про це розповів в ефірі телемарафону керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Однією з таких успішних операцій є блокування поставки комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва "шахедів" і мікросхем для крилатих ракет.

"Ми серйозно працюємо над припиненням ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Цього року вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "шахедів" і 4000 мікросхем для російських крилатих ракет", – розповів Вітюк.

Він додав, що кіберфахівці СБУ також проводять унікальні операції на лінії фронту. Зокрема, перехоплюють стратегічні БПЛА супротивника. За словами Віктюка, такого досвіду наразі не має фактично ніхто у світі досвід. 

"Також працюємо безпосередньо з FPV-дронами, б'ємо по ворожих системах РЕБ і РЕР та автоматичних засобах спостереження", – додав він.

Серед інших успішних операцій фахівець назвав знищення ядра ІТ-інфраструктури російської митниці, отримання даних московського БТІ, атаки по інтернет-провайдерах, по ворожих системах супутникового зв'язку, кібератаки, внаслідок яких вдалося дистанційно зламати нафтові насоси на свердловинах. Найбільш успішними він вважає ті операції, які дають змогу дістати розвідувальні дані та заздалегідь дізнатися про плани ворога й зупинити його, тим самим отримавши змогу врятувати життя людей. 

Щодо кібероборони, то за словами Віктюка, ворожі атаки відбуваються щодня. Причому їх кількість різко зросла після повномасштабного вторгнення РФ.

"Нас атакують щодня. У 2023 році СБУ опрацювала 4,5 тис. кібератак, це в середньому 10-15 кіберінцидентів на день. Приблизно така цифра була 2022 року. А перед тим - 1400, тобто зростання відбулося втричі", – розповів він. 

Пріоритетними цілями російських кібератак є Сили оборони України, об'єкти логістики, енергетики, телекомунікаційні об'єкти, інформресурси, органи держвлади, бази даних, реєстри тощо. Утім більшість із них СБУ вдалося відбити на початковій стадії. 

Щодо дій Росії в цьому напрямі, то Віктюк наголосив, що РФ фактично запустила державну кібернаступальну систему та вже у вищих навчальних закладах готує хакерів. 

"Вони вивчають, як нищити об'єкти енергетики, логістики, життєзабезпечення тощо. Такого нема ніде у світі. Це все відбувається під контролем спецслужб –  ГРУ, ФСБ. Фактично сьогодні Росія готує злочинців у цьому напрямі. Крім того, РФ повним ходом готується до світової кібервійни та вивчає ІТ-системи інших держав", – додав він. 




 
Теги:
Новини
СБУ
Технології
кібератаки
хакерські атаки
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