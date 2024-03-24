Ви перестанете бити по НПЗ, тоді ми не чіпатимемо вашу енергетику: Євген Дикий пояснив, як Україну шантажуватиме Росія

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми знайшли куди бити. Спершу був цей шикарний вкид про те, що "ай-ай-ай, Штати неволять", - нічого, нам зараз байдуже, ми побачили, що це працює, санкції від Буданова виявляються набагато ефективнішими, ніж санкції від Байдена, ми їх продовжимо", - сказав публіцист.

Дикий наголосив, що нафтопереробні заводи по всій Росії у вогні неможливо приховати навіть в їхньому інфопросторі, адже це замовчати неможливо.

"Треба було терміново показати, що: "ну, ладно, десь ми там пропустили пару дрончиків, з ким не буває, але ж після цього ми цих хохлів просто розкатали, нікому це безкарно не зійде". Це один аспект, а другий - швидше за все вони по яких-небудь закритих каналах зараз можуть посилати нам сигнали: "припиніть чіпляти нашу нафтушку і ми тоді відчепимося від вашої енергетики". Ось такий собі розмін і нам ні в якому разі не можна на цей розмін йти. Перетерпимо, переб'ємось, але треба добивати оце слабке місце, яке ми в них намазали", - підсумував колишній командир взводу батальйону "Айдар".