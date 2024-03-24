Ви перестанете бити по НПЗ, тоді ми не чіпатимемо вашу енергетику: Євген Дикий пояснив, як Україну шантажуватиме Росія
Колишній командир взводу батальйону "Айдар", науковець, публіцист Євген Дикий вважає, що Росія може використовувати енергетичний сектор як засіб тиску на Україну, пропонуючи припинити атаки на енергетику в обмін на недоторканість своїх НПЗ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми знайшли куди бити. Спершу був цей шикарний вкид про те, що "ай-ай-ай, Штати неволять", - нічого, нам зараз байдуже, ми побачили, що це працює, санкції від Буданова виявляються набагато ефективнішими, ніж санкції від Байдена, ми їх продовжимо", - сказав публіцист.
Дикий наголосив, що нафтопереробні заводи по всій Росії у вогні неможливо приховати навіть в їхньому інфопросторі, адже це замовчати неможливо.
"Треба було терміново показати, що: "ну, ладно, десь ми там пропустили пару дрончиків, з ким не буває, але ж після цього ми цих хохлів просто розкатали, нікому це безкарно не зійде". Це один аспект, а другий - швидше за все вони по яких-небудь закритих каналах зараз можуть посилати нам сигнали: "припиніть чіпляти нашу нафтушку і ми тоді відчепимося від вашої енергетики". Ось такий собі розмін і нам ні в якому разі не можна на цей розмін йти. Перетерпимо, переб'ємось, але треба добивати оце слабке місце, яке ми в них намазали", - підсумував колишній командир взводу батальйону "Айдар".
- Минулого тижня у Росії продовжили палати нафтопереробні заводи, окрім того, над областями РФ чи не щодня літали десятки безпілотників, вражаючи різні цілі..
- 23 березня стало відомо, що жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу у районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент".
- З’явилось відео ймовірної атаки українського безпілотника на Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі, який стався вранці 23 березня.
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