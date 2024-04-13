Від початку 2024 року СБУ викрила 11 російських агентурних мереж

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності й нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року викрито ще 11", – сказав він.

Таким чином, спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі й через кіберпростір, йдеться в повідомленні. Також СБУ блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

Наприклад, нещодавно СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї й засобів ураження.

"У нас є чітке завдання президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку", – наголосив Малюк.

Очільник СБУ відзвітував, що з початку 2024 року спецслужба відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 – за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 – щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 – за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

Зокрема, Малюк нагадав, що до довічного увʼязнення засуджено агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по центру Краматорська в червні 2023 року.

За його словами, одним із превентивних інструментів виявлення ворожих агентів є регулярне проведення антитерористичних і контрдиверсійних заходів.