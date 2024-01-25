Від політичного неофіта до лідера країни, яка воює, - журналіст Руденко про еволюцію Зеленського

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Перший період, який ми спостерігали з 2019 по 2022 роки - це був президент, який хотів бути "президентом миру", Володимир Зеленський про це говорив. Потім він став "президентом війни", оскільки у нього іншого виходу не було, він виконував свої конституційні зобов'язання й продовжував очолювати державу під час широкомасштабного вторгнення Росії до України. Утім, я думаю, що президент Зеленський хотів бути ще "президентом перемоги", якщо не миру, то перемоги. Тобто ми бачимо еволюцію від "президента миру" до "президента війни" і бажання стати "президентом перемоги", - підкреслює журналіст.

За словами письменника, еволюція відбулася і з самим українським лідером: "У кінці 2020 рік я підбивав підсумки першої половини президентства Зеленського і писав про те, що він дуже багато чого обіцяв, але багато чого не зробив. У принципі, війна стала новим етапом його президентства, яка дозволила перейти зовсім на інший щабель, бо у світі зараз не так багато президентів, які приймають війну або виклик війни й стоять на чолі держави".

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Руденко наголосив, що досвід Зеленського є унікальним, хоч і кривавий. Водночас спостерігається два образи українського президента.

"Перший був у 2019-2022 роках, він вчився бути президентом України - це політичний неофіт, йому треба було якось намагатися вижити в цьому середовищі, він потрапив на достатньо високу посаду і ніколи не керував державними органами, він не знав, що таке система державного управління і вчився перші два роки президентства, навіть майже три. Натомість під час війни йому довелося отримати новий досвід і звичайно цінний з точки зору його, скажемо так, сприйняття, легітимізації у світі. Бо після перемоги на президентських виборах і у світі дивилися доволі косу на те, що Україну очолив колишній комік, художній керівник Кварталу 95. Під час війни він почав грати роль лідера країни, яка воює, причому вдало цю роль грав і його виступи, сприйняття на міжнародній арені - це великий плюс для України, бо якщо цього не було б, то Бог його знає, як би ці два роки широкомасштабного вторгнення пройшли", - розповідає журналіст.

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Ведучий додав, що Зеленський став руйнівником усіх правил етикету дипломатичного світу, тобто якщо Путін зруйнував всю безпекову систему, то український президент зруйнував уявлення про те, якою має бути дипломатія і взагалі як має поводити себе лідер держави, в якому одязі він з'являється, що говорить і яким тоном: "Роль, яку йому була відведена, він виконав, є велике невиконане завдання - це внутрішня ситуація в країні, внутрішня політика, комунікації з політиками, тиск на журналістів, викидання телеканалів, у тому числі й нашого телеканалу "Еспресо" з Т2 без зайвих пояснень - це корупція, яка процвітає в Україні. Зрозуміло, що для цього потрібна політична воля лідера держави".