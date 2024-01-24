Осадчук: заява Зеленського про множинне громадянство є небезпечною

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Політична складова, я думаю, дуже для мене очевидна, звичайно, я можу помилятися, але президенту на День Злуки треба було дати якісь більш-менш позитивні меседжі не пов'язані з війною і звичайно, які б якось підкреслювали злуку, об'єднання українців, як в Україні, так і у всьому світі. Нічого кращого, як повертатися до дискусії про так зване множинне законодавство вони не дали", - пояснює Осадчук.

Нардеп бачить у цій заяві суттєву небезпеку, яка не стосується юридичних деталей: "Згадайте, коли ми у 2021 році це обговорювали і як це презентувала команда президента, вони апелювали до того, що у світі багато українців, багато людей з українським походженням, які б хотіли, напевно, побудувати міцніші зв'язки з Україною, якісь місточки культурні, особистісні й, звичайно, їм було б можливо цікаво отримати його за громадянство України не втрачаючи свого основного громадянства. І навколо цього йшла дискусія".

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За словами нардепа, зараз президент і його спікери фактично повторили цю тезу.

"Мені здається, що для всіх має бути очевидно, що контекст щороку він геть інший, за неповних два роки війни ми маємо не менше шести мільйонів українських біженців, вимушених переселенців за межами України й ми всі прекрасно розуміємо, що чим довше триває ця війна, тим вищі ризики того, що люди будуть залишатися за кордоном. А що означає "залишатися за кордоном"? - звичайно, легалізувати свій статус. Не можна нескінченно бути в статусі "тимчасового прихистку", якщо сім'я вирішила лишитися. З цієї точки зору, оці заяви на найвищому рівні, які українці чують за кордоном, як на мене, звучать дуже небезпечно, бо, на мою думку, вони навпаки штовхають українців до отримання місцевих документів на постійне проживання та громадянство", - підсумував Осадчук.

Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо

Голова МЗС Дмитро Кулеба говорив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства ще у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це говорив сам президент Зеленський. Невдовзі він подав відповідний законопроєкт до Ради, однак документ "завис" у парламенті. У ВР точилися дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту. Зокрема профільний комітет ВР однією з причин непідтримання документа називав побоювання, що "легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано".

У підсумковій конференції за 2023 рік Володимир Зеленський сказав, що позитивно ставиться до ідеї запровадження множинного громадянства.

22 січня 2024 року він вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Законопроєкт визначає, що отримати громадянство України у спрощеному порядку можуть мешканці таких країн, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія.

Також пропонується запровадити декларацію про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець підтверджує, що під час набуття українського громадянства у правових відносинах з Україною визнає себе лише громадянином України.

Визначено категорію людей, які не можуть отримати громадянство України, зокрема засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини до погашення або зняття судимості, а також люди, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Законопроєкт передбачає право переглядати підстави для втрати українського громадянства (серед них добровільне набуття громадянства країни-агресора, використання українцем на території України паспорта іноземця, служба за контрактом у країні-агресорі, участь у збройній агресії проти України тощо).

Поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про множинне громадянство передбачає, що український паспорт можуть отримати й деякі росіяни.