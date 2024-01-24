Законопроєкт про множинне громадянство: у Міграційній службі пояснили, хто з росіян зможе отримати український паспорт

Про це "Бабелю" розповіла голова Державної міграційної служби Наталя Науменко.

За її словами, передусім громадянство України можуть отримати росіяни, які воювали на боці ЗСУ, та члени їхніх родин.

"Цим проєктом ми допомагаємо насамперед найбільш вразливим категоріям. З нашої точки зору, це військовослужбовці, які воюють за Україну або поклали за неї життя. Їхні родини теж мають всі права, щоб отримати громадянство України", - пояснила Науменко.

Вона зазначила, що люди, які виїхали з політичних мотивів до початку повномасштабного вторгнення, теж можуть звернутися до міграційної служби.

"Якщо вони виїхали з політичних мотивів до 24 лютого 2022 року, то мали достатньо часу, аби звернутися до міграційної служби й врегулювати свої питання: оформити статус біженця або якщо мали українське коріння — за іншою процедурою. Але у нас були такі люди, які отримали у 2012 році громадянство України, проте не спромоглися вийти з російського громадянства. Тому українське вони втратили", - розповіла Науменко.

Водночас законопроєкт регулює питання громадянства для власників паспортів РФ на окупованих територіях. За словами голови ДМС, оформлення паспорта країни-агресорки під примусом не матиме наслідків для людей. Однак якщо хтось не просто взяв паспорт РФ, але й працював в окупаційних адміністраціях або якимось чином інакше співпрацював із ворогом, то таку людину буде позбавлено українського громадянства, резюмувала Науменко.

Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо

Голова МЗС Дмитро Кулеба говорив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства ще у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це говорив сам президент Зеленський. Невдовзі він подав відповідний законопроєкт до Ради, однак документ "завис" у парламенті. У ВР точилися дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту. Зокрема профільний комітет ВР однією з причин непідтримання документа називав побоювання, що "легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано".

У підсумковій конференції за 2023 рік Володимир Зеленський сказав, що позитивно ставиться до ідеї запровадження множинного громадянства.

22 січня 2024 року він вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Законопроєкт визначає, що отримати громадянство України у спрощеному порядку можуть мешканці таких країн, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія.

Також пропонується запровадити декларацію про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець підтверджує, що під час набуття українського громадянства у правових відносинах з Україною визнає себе лише громадянином України.

Визначено категорію людей, які не можуть отримати громадянство України, зокрема засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини до погашення або зняття судимості, а також люди, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Законопроєкт передбачає право переглядати підстави для втрати українського громадянства (серед них добровільне набуття громадянства країни-агресора, використання українцем на території України паспорта іноземця, служба за контрактом у країні-агресорі, участь у збройній агресії проти України тощо).