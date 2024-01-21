Зеленський дуже легко пожертвує і замінить своє оточення, якщо це буде потрібно, - політолог Рейтерович

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я думаю, що ми наближаємось до періоду змін у владі. У 2024 році з ймовірністю 90% ми точно побачимо новий Кабінет міністрів України. Тобто будуть намагатись повісити частину всіх проблем та провалів на нинішній уряд. Тим більше, що такі зміни не вимагають нових виборів", - пояснив Рейтерович

Політолог наголосив, що Зеленський легко замінить своє оточення, якщо це буде потрібно

"В залежності від розвитку ситуації й відсутності реакції на застереження наших партнерів, а також наростання обурення населення, Зеленський змушений буде приймати рішення щодо власного офісу. Дивлячись на попередні дії нашого президента, я гадаю, що якщо буде потрібно, то він легко пожертвує й замінить своє оточення. Він легко знайде заміну тим, з ким йому зараз комфортно працювати. Якщо для нього стоятиме питання або він, або хтось інший, то вибір очевидний”, - додав він.