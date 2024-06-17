Від російського обстрілу у Нікополі постраждали двоє жінок
У понеділок, 17 червня, у Нікополі Дніпропетровської області під час ворожого артобстрілу постраждали двоє жінок
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
За його словами, двом постраждалим під артобстрілом РФ 44 та 86 років.
Обидві жінки наразі в лікарні в стані середньої тяжкості.
Також від обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки й 2 господарські споруди.
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
- 8 червня російська окупаційна армія завдала подвійного удару по Покровській громаді Нікопольського району. Унаслідок цього постраждав рятувальник, він у тяжкому стані
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