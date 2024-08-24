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Від "Це все Путін" до "Ми тут всі українці": що кажуть цивільні росіяни, які залишилися у Суджі

Юлія Лаврук
24 серпня, 2024 субота
18:17
Війна з Росією

Українська журналістка побувала у Суджі, яке перебуває під повним контролем ЗСУ, та стала свідком "дискусій на лавці" місцевих, які обговорюють події на у їхньому місті

Зміст

Про це йдеться у репортажі Новинарні.

За словами журналістки Анни Калюжної, наразі суджанці живуть здебільшого в підвалах, біля одного з яких місцеві мешканці Олег та Тамара сидять на лавці та розмовляють про те, як їм пощастило, що "це сталося влітку". Мовляв, зараз хороша погода, а ось якби "це" трапилося восени або взимку - було б гірше.

На запитання Калюжної, чи думала Тамара у 2022-му, коли РФ вдарила по Україні, що все може статися так, як є в Суджі зараз, жінка відповідає: "Ми думали - побахкають, побахкають, та й перестануть".

“Не доходить, поки на свої очі не побачиш”,  - додає співрозмовник Олег.

Згодом інший росіянин намагається виставити агресорами саме Україну, зазначивши: "Ви ж чудово знаєте, що на кордоні із Сумщиною наших військ (у серпні 2024 року) практично не було, людей 300-400...", - каже він.

Проте на зауваження журналістки, що взимку цього року вона сама чула, як російські міномети постійно били через кордон і знищували село Угроїди на Сумщині - співрозмовник відповісти не може.

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Олег та Тамара своєю чергою починають розповідати, що "вони поза політикою" і "це все Путін", але сусід Павло, який приєднується до розмови, зрештою визнає: "Ми згодні, ми пішли до чужого дому. Все. Цим все сказано".

Згодом один із суджанців починає скаржитися на відсутність новин - хоч з Росії, хоч з України. Він просить українських журналістів посприяти, аби новостворена військова комендатура забезпечила місцевим дзвінок рідним та коридор на виїзд. 

Двоє зі співрозмовників хочуть виїхати в Росію до родичів, інші двоє - хочуть лишатись в Суджі. Пізніше журналістка зустріла українськомовну бабусю, яка каже, що її душа тягне в Україну, куди вона їздила всю молодість.

"Та ми тут всі українці фактично! Ми тут всі українці! В нас рідні там неміряно", - каже Павло і йде від підвалу до своєї домівки.

  • Федеральна служба безпеки порушила кримінальні справи проти журналіста CNN та українських кореспонденток hromadske, які знімали репортаж у місті Суджа Курської області.

Теги:
Україна
Росія
журналісти
репортаж
Курськ
Суджа
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