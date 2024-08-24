Від "Це все Путін" до "Ми тут всі українці": що кажуть цивільні росіяни, які залишилися у Суджі
Українська журналістка побувала у Суджі, яке перебуває під повним контролем ЗСУ, та стала свідком "дискусій на лавці" місцевих, які обговорюють події на у їхньому місті
Про це йдеться у репортажі Новинарні.
За словами журналістки Анни Калюжної, наразі суджанці живуть здебільшого в підвалах, біля одного з яких місцеві мешканці Олег та Тамара сидять на лавці та розмовляють про те, як їм пощастило, що "це сталося влітку". Мовляв, зараз хороша погода, а ось якби "це" трапилося восени або взимку - було б гірше.
На запитання Калюжної, чи думала Тамара у 2022-му, коли РФ вдарила по Україні, що все може статися так, як є в Суджі зараз, жінка відповідає: "Ми думали - побахкають, побахкають, та й перестануть".
“Не доходить, поки на свої очі не побачиш”, - додає співрозмовник Олег.
Згодом інший росіянин намагається виставити агресорами саме Україну, зазначивши: "Ви ж чудово знаєте, що на кордоні із Сумщиною наших військ (у серпні 2024 року) практично не було, людей 300-400...", - каже він.
Проте на зауваження журналістки, що взимку цього року вона сама чула, як російські міномети постійно били через кордон і знищували село Угроїди на Сумщині - співрозмовник відповісти не може.
Читайте також: Кореспондент Еспресо побачив Суджу під контролем ЗСУ: міфічний пам’ятник Леніну, містяни жаліються на владу, а трупи ніхто не забирає. Фоторепортаж
Олег та Тамара своєю чергою починають розповідати, що "вони поза політикою" і "це все Путін", але сусід Павло, який приєднується до розмови, зрештою визнає: "Ми згодні, ми пішли до чужого дому. Все. Цим все сказано".
Згодом один із суджанців починає скаржитися на відсутність новин - хоч з Росії, хоч з України. Він просить українських журналістів посприяти, аби новостворена військова комендатура забезпечила місцевим дзвінок рідним та коридор на виїзд.
Двоє зі співрозмовників хочуть виїхати в Росію до родичів, інші двоє - хочуть лишатись в Суджі. Пізніше журналістка зустріла українськомовну бабусю, яка каже, що її душа тягне в Україну, куди вона їздила всю молодість.
"Та ми тут всі українці фактично! Ми тут всі українці! В нас рідні там неміряно", - каже Павло і йде від підвалу до своєї домівки.
- Федеральна служба безпеки порушила кримінальні справи проти журналіста CNN та українських кореспонденток hromadske, які знімали репортаж у місті Суджа Курської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе