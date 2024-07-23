Відносини РФ з КНДР сприймаються Китаєм у штики, - голова Центру аналізу та стратегій Чаленко
Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що Китай намагається не тиснути, а вплинути на РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Китай намагається не тиснути, а вплинути на РФ. Тому що зараз певні рухи Китаю не дуже приємні Москві. До речі, інтенсифікація відносин між РФ і Північною Кореєю сприймається в Китаї у штики. Зараз можемо використати цю можливість, щоб відцентрувати позицію Китаю, а не кидати його в сторону союзництва з РФ", - зауважив Чаленко.
Голова Центру аналізу та стратегій також додав, що потрібно тиснути на РФ, щоб припинити гарячу стадію бойових дій.
"РФ вважає, що протягом другого півріччя цього року посилить позиції для майбутніх перемовин, у тому числі й по ситуації в Америці та на полі бою. Але ми вже багато їхніх сценаріїв обламали. Наступ РФ на Харківщині, як бачимо, завдяки Силам оборони України загруз. Для того, щоб реальні перемовини почалися, має бути загальний тиск з різних боків на РФ. До речі, вважаю, що Кулеба буде про це говорити в Китаї", - наголосив Чаленко.
- Згідно з даними Міністерства торгівлі США, кількість переправлених до Росії через Китай та Гонконг товарів, що підпадають під заборону, в першій половині 2024 року скоротилася на 28%.
- 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де зустрінеться зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру".
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