Кількість поставок мікроелектроніки з Китаю та Гонконгу до Росії за 2024 рік зменшилась на 28%, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зменшення спостерігається як у постачанні високотехнологічних компонентів, включаючи мікроелектроніку, так і інших товарів, що можуть бути використані Росією на війні проти України.

У період із січня по травень транзитні перевезення через Гонконг товарів категорії ТПВП (товарів високого пріоритету) скоротилися на 28%, тоді як через материковий Китай (за винятком Гонконгу) - на 19%.

США вважають Гонконг і Китай ключовими пунктами для постачання російської армії. Однак, завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів і компаній, що виробляють та постачають цю продукцію, вдалося значно знизити обсяги нелегальних поставок.

"Я думаю, що є певні підстави бути принаймні оптимістичними щодо того, що ми змогли сповільнити частину цієї торгівлі, - заявив представник Міністерства торгівлі США. - Однак Китай все ще залишається нашою проблемою номер один".

Попри це, дослідження C4ADS, некомерційної організації, що займається питаннями глобальної безпеки, показало, що понад 200 фірм, зареєстрованих у Гонконзі, відправили російським покупцям товарів на суму майже 2 мільярди доларів у період з серпня по грудень 2023 року.

Дані, викладені в майбутньому звіті Фонду "Комітет за свободу в Гонконзі" (CFHK) і проаналізовані агентством Reuters, показують, що в період з серпня по грудень 2023 року через Гонконг було поставлено товарів на суму 750 мільйонів доларів, включаючи високотехнологічні чіпи від Nvidia та французької компанії Vectrawave, а також дешеві чіпи від Texas Instruments і Intel.

"Наше дослідження виявило численні випадки, коли гонконгські компанії сприяли передачі чутливих технологій і товарів, підриваючи міжнародну безпеку і стабільність", - сказав Семюель Бікетт, юрист і автор звіту CFHK.

Виробники електроніки, згадані в дослідженні, заявляють, що вони припинили постачання продукції до Росії й вимагають від своїх клієнтів дотримуватися всіх чинних законів США.