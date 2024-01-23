Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Відвертий цинізм": Андрющенко прокоментував заяву Сергія Лещенка щодо повернення біженців з ЄС
Ексклюзив

"Відвертий цинізм": Андрющенко прокоментував заяву Сергія Лещенка щодо повернення біженців з ЄС

23 січня, 2024 вiвторок
10:04
Війна з Росією Маріупольський драмтеатр

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що заява Сергія Лещенка щодо повернення біженців з ЄС обурює

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Слова Сергія Лещенка обурюють. Тема вимушених переселенців, які змушені були їхати в країни ЄС, шукаючи прихисток, дуже табуйована. У Маріуполі мешкало 500 тис. людей, наразі там залишилось 80 тис. Тобто з міста виїхало близько 400 тис. людей. Цікаво запитати у Лещенка: де всім цим людям розміститися в Україні? Наступне питання: де всім цим людям працювати? Більшість людей, які мешкали у Маріуполі - це люди робітничих професій. Це металургія, машинобудівництво, портова інфраструктура. На сьогодні немає в Україні такої роботи. Основним питанням є безробіття", - зазначив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, головним питанням повернення в Україну не є питання шкіл і ракетна небезпека - це питання, де жити, і хто надає прихисток?

"Це просто цинізм знущатися з людей, які позбавлені всього. Кожен маріуполець позбавився всього того, що він накопичував усе своє життя. Так само позбавились всього бердянці, мелітопольці. Велика кількість людей перебуває в країнах ЄС. Я знаю долю багатьох людей, які перебувають в ЄС. Вони допомагають фронту більше, ніж деякі люди в Україні. А Сергій Лещенко виходить і каже, що треба повертатися додому, що люди не інтегруються. Це вершина цинізму",- додав Андрющенко.

  • В ОП закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям. Лещенко вважає, що так українці швидше захочуть повернутися додому, щоб "піднімати" економіку.
  • Те, наскільки швидко Україна повернеться до довоєнного рівня добробуту, залежатиме не лише від фінансових чинників.

Теги:
Новини
ЄС
Маріуполь
Мелітополь
безробіття
Бердянськ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
біженці з України
Петро Андрющенко
Читайте також:
путін
20 січня, 2024 субота
"Подібно до розвалу СРСР та відбудеться швидко:" дипломат Огризко назвав причину, що прискорить розпад РФ
Володимир Зеленський
21 січня, 2024 неділя
Стеження за журналістами: Зеленський заявив, що одразу після інциденту з Bihus.Info особисто запросив голову СБУ
Іван Вигівський
22 січня, 2024 понедiлок
Чи можуть поліцейські роздавати повістки замість ТЦК: Вигівський прояснив ситуацію
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 січня
11:00
Біатлоністка Поліна Пуцко
Біатлоністка Пуцко здобула першу медаль України на юнацьких Олімпійських іграх
10:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Гальмування допомоги від США буде компенсоване допомогою країн ЄС, - Згурець
10:43
коронавірус тест
У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового коронавірусу різновиду "Дженні": що відомо
10:31
Швейцарські вчені розробили третю людську роботизовану руку
Швейцарські вчені розробили третю людську роботизовану руку, яка контролюється за допомогою діафрагми
10:29
Ілон Маск у Аушвіц-Біркенау в Освенцімі
Ілон Маск порушив правила під час візиту до Аушвіца з трирічним сином, - ЗМІ
10:05
OPINION
Олексій Панич
Влада і журналісти: невивчений урок
09:54
ППО збила ракету
Комбінована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 21 ворожу ракету
09:47
Марта Костюк
Australian Open: Українка Кіченок вийшла до парного півфіналу, Костюк програла у 1/4
09:19
Польща
Польща підіймала військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
09:12
Нафта
Через ситуацію у Червоному морі купувати російську нафту Китаю та Індії стає невигідно, - Reuters
08:43
Тарас Кремінь
Мовний омбудсмен розкритикував ДБР за російську мову під час затримання Романа Гринкевича
08:23
Live
Київ, обстріл
РФ ударила ракетами по Україні: є загиблі та постраждалі
08:23
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш
08:21
Болгарія
У Болгарії депутати запропонували законопроєкт про замороження російських активів
08:01
OPINION
Олег Манчура
Мир хатам, війна палацам. Про що хотіли сказати палії будинку Мазепи?
08:00
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:49
радбез ООН
Росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні, - ISW
07:28
Умєров і Шаппс
"Для перемоги": британський міністр оборони заявив про потребу збільшити підтримку України
06:55
Бельгія
"Не повинні вирішувати самостійно": Бельгія очікує колективного рішення Заходу щодо конфіскації активів РФ
06:35
Apple сплатила РФ 1,17 млрд руб. штрафу, - російська антимонопольна служба
06:25
Ейрік Крістофферсен
"У нас закінчується час": норвезький генерал Крістофферсен закликав НАТО готуватися до війни з Росією
05:36
Поліція США - ілюстрація
У США неподалік Чикаго невідомий розстріляв сімох людей: його розшукує поліція
05:08
Ігор Терехов
Нічна атака по Харкову: пошкоджено житловий будинок
04:40
Віктор Орбан
ЄС готовий до жорстких заходів щодо Угорщини у разі блокування допомоги Україні, - Bloomberg
04:12
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Країни ЄС погодили військову операцію у Червоному морі
03:44
Ізраїль танк
Ізраїль запропонував ХАМАС перемир'я на 2 місяці для звільнення заручників, -  Аxios
03:16
Естонія
Майже 10 тис. учителів в Естонії вийшли на страйк за підвищення зарплати
02:48
зерно, зернова угода
ЄС погодився розробити заходи для обмеження за потреби експорту українського продовольства, - FT
02:20
Оновлено
Фінляндія та Швеція
Парламент Туреччини розгляне протокол про вступ Швеції до НАТО 23 січня, - CNN
01:52
ПАРЄ світ війна з росією екологія штучний інтелект
Грек Руссопулос став новим президентом ПАРЄ: він закликав покарати РФ за агресію проти України
01:24
Ємен, хусити
США і Британія завдали нових ударів по цілях хуситів у Ємені
00:56
Анджей Дуда та Гітанас Науседа
Литва та Польща проведуть військові навчання у Сувальському коридорі, що межує з РФ
00:40
Артем Далакян
Далакян - Акуї: де та коли дивитися бій українського боксера за титул чемпіона світу WBA
00:28
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Попри відсутність у США коштів для України, "Рамштайн" важливий для координації зусиль союзників, - Пентагон
00:17
Анатолій Поливода
Помер олімпійський чемпіон Анатолій Поливода
2024, понедiлок
22 січня
23:30
Тренер "Інтера" Сімоне Індзагі із Суперкубком Італії
"Інтер" переміг "Наполі" у фіналі Суперкубка Італії
23:27
Аляска
Держдеп США відреагував на розпорядження Путіна про "незаконний" продаж Аляски
23:12
Джо Байден і Ріші Сунак
Байден і Сунак обговорили нагальну потребу в додатковому фінансуванні України
23:07
Луїджі Ріва (праворуч)
Помер найкращий бомбардир збірної Італії з футболу Луїджі Ріва
23:05
Ізраїль танк
Ізраїль почав новий великий наступ на півдні Сектора Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV