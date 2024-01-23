"Відвертий цинізм": Андрющенко прокоментував заяву Сергія Лещенка щодо повернення біженців з ЄС
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що заява Сергія Лещенка щодо повернення біженців з ЄС обурює
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Слова Сергія Лещенка обурюють. Тема вимушених переселенців, які змушені були їхати в країни ЄС, шукаючи прихисток, дуже табуйована. У Маріуполі мешкало 500 тис. людей, наразі там залишилось 80 тис. Тобто з міста виїхало близько 400 тис. людей. Цікаво запитати у Лещенка: де всім цим людям розміститися в Україні? Наступне питання: де всім цим людям працювати? Більшість людей, які мешкали у Маріуполі - це люди робітничих професій. Це металургія, машинобудівництво, портова інфраструктура. На сьогодні немає в Україні такої роботи. Основним питанням є безробіття", - зазначив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, головним питанням повернення в Україну не є питання шкіл і ракетна небезпека - це питання, де жити, і хто надає прихисток?
"Це просто цинізм знущатися з людей, які позбавлені всього. Кожен маріуполець позбавився всього того, що він накопичував усе своє життя. Так само позбавились всього бердянці, мелітопольці. Велика кількість людей перебуває в країнах ЄС. Я знаю долю багатьох людей, які перебувають в ЄС. Вони допомагають фронту більше, ніж деякі люди в Україні. А Сергій Лещенко виходить і каже, що треба повертатися додому, що люди не інтегруються. Це вершина цинізму",- додав Андрющенко.
- В ОП закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям. Лещенко вважає, що так українці швидше захочуть повернутися додому, щоб "піднімати" економіку.
- Те, наскільки швидко Україна повернеться до довоєнного рівня добробуту, залежатиме не лише від фінансових чинників.
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