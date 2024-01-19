Демографка спрогнозувала, скільки років знадобиться Україні, щоб повернутися до довоєнного рівня добробуту

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

За її словами, важливим фактором є повернення біженців.

"У серпні-вересні податкова відзвітувала, що була якась рекордна кількість ФОПів. Тому залежатиме, наскільки буде активним населення, наскільки люди будуть повертатися, включатися. Тому це може бути й 2-3 роки, а може бути й 20", - сказала вона.

Окрім того, розвитку економіки сприятиме можливий вступ України до ЄС.

"Також це залежить від вступу до ЄС, бо політика сприяння новим країнам-членам, яка передбачає виділення цільових коштів, прискорює розвиток", - сказала демографка.

За її словами, Україні треба відійти від моделі низької вартості робочої сили, аби молоді люди могли забезпечити й себе, і своїх маленьких дітей і не шукати роботу за кордоном.