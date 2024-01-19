Демографка спрогнозувала, скільки років знадобиться Україні, щоб повернутися до довоєнного рівня добробуту
Те, наскільки швидко Україна повернеться до довоєнного рівня добробуту, залежатиме не лише від фінансових чинників
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.
За її словами, важливим фактором є повернення біженців.
"У серпні-вересні податкова відзвітувала, що була якась рекордна кількість ФОПів. Тому залежатиме, наскільки буде активним населення, наскільки люди будуть повертатися, включатися. Тому це може бути й 2-3 роки, а може бути й 20", - сказала вона.
Окрім того, розвитку економіки сприятиме можливий вступ України до ЄС.
"Також це залежить від вступу до ЄС, бо політика сприяння новим країнам-членам, яка передбачає виділення цільових коштів, прискорює розвиток", - сказала демографка.
За її словами, Україні треба відійти від моделі низької вартості робочої сили, аби молоді люди могли забезпечити й себе, і своїх маленьких дітей і не шукати роботу за кордоном.
- Раніше демографка Елла Лібанова казала, що, за найбільш оптимістичним прогнозом, через 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 млн людей. На її думку, Україна й через 10 років буде бідною країною, а мільйони чоловіків у разі відкриття кордонів виїдуть до своїх жінок.
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