"Використовують для Торецького напрямку": партизани розвідали склад боєприпасів РФ у Пантелеймонівці
Агенти Партизанського руху "Атеш" провели розвідку великого складу боєприпасів РФ на території занедбаного вогнетривкого заводу в Пантелеймонівці
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що військовий склад окупантів має стратегічне значення та активно використовується для постачання артилерійських та танкових частин ВС Росії на Торецькому напрямку.
Як повідомляють партизани, на території складу постійно ходять військові. Також там чути звуки навантаження боєприпасів.
"Ми продовжуємо відстежувати переміщення транспорту та фіксувати маршрути доставки на лінію фронту. Вся інформація оперативно передається Силам оборони України для ухвалення подальших рішень", - йдеться у повідомленні.
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