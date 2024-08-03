"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени": 31 бригада просить не знімати з командування полковника Андрія Усанова

Їхнє відео оприлюднено в суботу, 3 серпня 2024 року, на офіційних акаунтах бригади у фейсбуці та телеграмі.

"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці - життя кожного з нас, саме тому командир 31-ої ОМБр полковник Усанов Андрій Юрійович неугодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади. Начальники служб та командири підрозділів виступають проти такого рішення головнокомандувача", - йдеться у зверненні.

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Також наголошується, що полковник Усанов Андрій Юрійович є професійним військовим, офіцером-десантником, командиром, який має повагу та авторитет серед підлеглого йому особового складу бригади, якому довіряють та під командуванням якого готовий іти в бій кожен військовослужбовець 31 ОМБр. Командир, який ефективно планує та веде бойові дії, який раціонально використовує людський ресурс та цінує кожного і кожну. Під його керівництвом бригада досягала значних успіхів, що неодноразово відзначалося вищим командуванням.

"Але, на жаль, вищому командуванню не потрібна правда, щодо дійсного стану справ з ділянки фронту, який мужньо під командуванням полковника Усанова тримають наші бійці, яких залишилось крайнє мало, та замість того, щоб поповнювати піхотні батальйони мобілізаційним ресурсом, командування приймає рішення замінити командира бригади, що являється не раціональним та безсенсовним, так як боєздатність підрозділів від цього не підвищиться, а снаряди до гаубиць не зʼявляться. Цим своїм рішенням, значно знизиться морально-психологічний стан та бойовий дух бригади, та підірветься довіра до вищого командування. Просимо залишити командиром 31-ої окремої механізованої бригади полковника Усанова Андрія Юрійовича!" - наголошують начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади.

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Звернення записано на в'їзді до міста Покровська Донецької області, до якого стрімко наближаються російські окупанти.