"Він перейшов у плоский штопор і акуратно приліг": авіаційний експерт Криволап про збиття ворожого Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вночі 19 квітня з Моздока вилетіло два Ту-22М3, кожний з них мав на борту по три ракети Х-22. Літаки пролетіли до Чорного моря, діставшись рівня Севастополя, трохи далі за Тарханкут, і запустили ракети. Дві з цих ракет були збиті. Потім ці бомбардувальники розвернулися і полетіли на Моздок, але один туди не долетів. Він перейшов у плоский штопор і дуже акуратно приліг. У нас є офіційне повідомлення, що літак був збитий модернізованою радянською ракетою 1960-х років, яка розроблялася тоді для збиття американських стратегічних бомбардувальників. Однак всі експерти стали дибки, у тому числі і я, запитуючи: Як це можливо? Тому що я не розумів, як стаціонарну пускову установку С-200 можна маскувати чи бетонували, бо ракета має вагу близько 7 т, довжину 11 м", - прокоментував Костянтин Криволап.

За його словами, коли були випробування "Руслана" (транспортний літак розробки КБ Антонова – ред.), то треба було занести фюзеляж цього літака у гідробасейн, і тоді обирався час для цієї операції, щоб супутники не були у певній зоні.

"І всі ЗМІ кажуть, що збили ракетою С-200. Я вважаю, якщо наша розвідка каже, що це називається "С-200", то скажемо, що С-200. Головне - які висновки з цього можна зробити, а не як називається ця ракета і чим збили. На мою думку, головне те, що Україна показала свою постійну здатність збивати літаки на кшталт стратегічного ракетоносця Ту-22М3, хоч не зовсім він стратегічний, бо за дальністю не тягне. Також раніше був збитий А-50У. Відповідно, ми маємо зброю, яка б'є на таку відстань. Варіанти такої зброї обмежені. Є ракети зенітно-корабельного комплексу SM-6 і деякі модифікації Aster 30 комплексу NASAMS. Але ми не використовуємо західну зброю для роботи по російській території, а літак впав на Ставропіллі у плоский штопор, там щось було з двигуном. Україна вийшла у передові держави, які мають засоби протиповітряної оборони, що здатні бити на відстань понад 300 км", - резюмував Костянтин Криволап.