Виробництво САУ DITA для України вимірюються в місяцях, - військовий експерт Катков про переваги й недоліки установки

Про це він заявив у етері Еспресо.

"САУ DITA - це колісні самохідні артилерійські установки у калібрі 155 мм на основі відомої в Україні й у Збройних Силах САУ DANA. Тобто це фактично 155 мм колісна самохідна артилерійська установка під назвою DITA зі збереженням і навіть розвитком всіх цих чудових речей, які вже були у DANA, мова йде про автоматизацію", - розповів експерт.

За його словами, у САУ DANA є автоматичне заряджання, яке дозволило скоротити екіпаж, а у САУ DITA він складається лише з двох людей, які під час бойової роботи взагалі не торкаються боєприпасів.

"Річ у тім, що все там виконує автоматизована система заряджання і це означає дуже швидкий темп стрільби, це означає те, що система внаслідок високої цифровізації працює фактично в автономному режимі без завдання екіпажу, лише умовно натиснути, де необхідно знищити ціль, вся інформація стосовно неї отримується знов-таки з автоматизованих систем управління. А далі вона працює вже автоматично. Єдиний момент, ці САУ відноситься не зовсім до такого золотого стандарту 155/52 калібри, там трохи менша довжина - 47 калібрів, це трохи впливає на дальність стрільби, вона складає до 39 км, але такі платформи. З усім тим САУ DITA є чудовим зразком автоматизованої артилерійської системи", - пояснив Катков.

Головний редактор Defence Express наголосив, оскільки це нова система й не стоїть на озброєнні ще у жодної країни, то для її отримання Україні необхідно почекати.

"Компанія Excalibur Army лише її пропонує, це буде нове виробництво і наразі відомо, що замовлено дев'ять одиниць. Стосовно часу який необхідний для того, щоб їх виготовити, то він вимірюється у місяцях у будь-якому випадку. Єдиним варіантом, коли Україна їх може отримати найближчим часом, якщо Excalibur Army виготовляла їх на склад (а такої інформації не було) і готові передати з власних запасів. Може якийсь там один зразок і буде, але якщо мова йде про нові, то це технологічний цикл виробництва, який вимірюються в місяцях", - додав військовий експерт.