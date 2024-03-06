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Ексклюзив

Витік інформації з Німеччини був контрольований: військовий експерт про надання далекобійної зброї

6 березня, 2024 середа
15:20
Війна з Росією ракети Taurus

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що так звана перехоплена розмова збігається по часу з заявами Макрона про можливість направлення військового контингенту в Україну

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наші партнери вже дозріли щодо рішення надання нам далекобійної зброї. З приводу злитої розмови, то не варто посипати голову попелом, тому що йдеться про контрольований витік інформації з боку німецьких спецслужб, який мав на меті показати наміри не тільки Німеччини, а й блоку НАТО щодо можливих дій Альянсу в моменті стримання російської агресії, як на кордонах з НАТО, так і в Україні. Так звана перехоплена розмова збігається по часу з заявами Макрона про можливість направлення Францією військового контингенту, з заявами Фінляндії про те, що країна не проти використання її зброї для ударів по території РФ", - пояснив Снєгирьов.

За словами військового експерта, відбуваються тектонічні злами у свідомості блоку НАТО.

"Заява Столтенберга, який заявив про те, що військ НАТО не буде в Україні, але, якщо військовий контингент окремої країни, з якою є двосторонні договори з Україною, зайдуть на територію нашої держави, то питань не буде жодних. Тому можемо говорити, що це контрольований витік інформації з боку німецької сторони. Причому Німеччина підтвердила автентичність цих розмов", - наголосив Снєгирьов.

Військовий експерт також додав, що Україна в найближчі тижні отримає снаряди калібру 155 мм.

"Франція стала черговою країною, яка підтримала чеську ініціативу щодо надання Україні 800 тис. снарядів. Окрім того, гроші виділили Данія, Нідерланди та низка інших країн. Варто відзначити, що за повідомленням чеського уряду снаряди будуть поставлені Збройним силам України у найближчі тижні. Тому ситуація зі снарядним голодом зазнає змін у позитивний бік. Снаряди будуть калібру 155 мм", - зауважив Снєгирьов.

  • Перехоплений аудіозапис, у якому офіцери бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту ракетами Taurus, опублікувала 1 березня пропагандистка RT Маргарита Симоньян. 2 березня міноборони ФРН визнало факт перехоплення розмови, але не коментувало її зміст.
  • У МЗС РФ, коментуючи оприлюднений аудіозапис, заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що витік розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus стався через "небезпечне підключення" – один зі співбесідників скористався мобільною мережею або Wi-Fi готелю.
































 

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