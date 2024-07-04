Війна рухається у напрямку патової ситуації, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що патова ситуація на війні є підґрунтям для проведення мирних перемовин
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Фундаментально, ми рухаємося в напрямку патової ситуації. Тобто поступово ми досягаємо стану, коли жодна сторона не може отримати переваги тривалий період часу. Це схоже на ситуацію у 1916-1917 роках під час Першої світової війни. Згідно з класичною теорією, патова ситуація є підґрунтям для проведення мирних перемовин", - зауважив Ступак.
За словами військового експерта, було зазначено, що на наступній мирній конференції можуть з'явитися представники РФ.
"Зрозуміло, що Путіна там не буде. Але можуть бути такі особи, як Мединський, Патрушев або інші делегати від РФ. Це буде перший крок, щоб починати завершувати цю війну. Тому що росіяни втомилися, їхня економіка страждає. Ми бачили гіпотетичний план мирних перемовин або мирних пропозицій, які оголосив Дмитро Гордон. До цього можна ставитися по-різному, але це виглядає досить правдоподібно", - додав Ступак.
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