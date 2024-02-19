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Війна з Росією: хроніка
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Війна в Україні: Червоний Хрест визнав зниклими безвісти 23 тис. людей

19 лютого, 2024 понедiлок
17:37
Війна з Росією Червоний Хрест

Унаслідок російської збройної агресії проти України, яка триває вже майже два роки, зниклими безвісти вважають 23 тис. людей

Про це повідомила пресслужба Червоного Хреста.

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) працює, аби з’ясувати долю 23 тис. людей, сім’ї яких не мають звісток від них – або тому, що вони потрапили в полон чи були вбиті, або тому, що зв’язок із ними було втрачено після того, як вони залишили свій дім", - ідеться у пресрелізі.

Зазначається, що протягом останніх двох років МКЧХ отримав понад 115 тис. звернень – телефоном, через онлайн-форми, листами чи особисто – від сімей у Росії та Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

До кінця січня 2024 року МКЧХ допоміг 8 тис. родин отримати інформацію про долю чи місцеперебування їхніх зниклих безвісти близьких.

Теги:
Україна
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