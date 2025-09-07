Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі

Таку думку висловив польський журналіст Міхал Пшедляцкі у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Я не дуже змінився (після того, що побачив на війні в Україні, - ред.). Це тому, що я ще, на жаль, бачив цю ганебну, звірську поведінку Росії в Чечні. Під кінець другої чеченської війни я був в Грозному, і бачив, що залишилося від цього міста, як повторно люди чеченської національності були репресовані і закатовані. І там, на Кавказі, але теж по дорозі в Москву, де завгодно їх діставали. Війна не змінила моєї відданості для допомоги українцям, так як на початку я брав участь в допомозі Україні, українцям, так і до сьогоднішнього дня. Ця готовність нести цю допомогу не змінилася в мені. Війна не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока. Тільки зміцнила цю думку. Але війна, через те, що я мав змогу протягом років бути поряд з українцями, цими людьми, які борються на першій лінії фронту, а також цивільними, які намагалися вціліти, дістатися неокупованих територій або тих, які були звільнені українськими силами", - сказав він.

Міхал Пшедляцкі наголосив, що близькість з українським народом зміцнила в ньому віру в силу людства.

"Бо як я сказав, протягом тих років, які я провів документуючи війну, це завжди було документування власними очима, власною камерою або камерами. Це не було написання роману про війну, а документування війни, боротьби. Але я не зустрічав народу, що так завзято боронить ідею свободи, незалежності і самостійності. Я сповнений поваги до чеченців, які боролися проти Росії, до сирійців, які боролися за свободу від режиму Башара аль Асада. Натомість, придивляючись до величезної впертості, величезного опору, завзятості, волі до виживання і перемоги серед українців, ця віра в людство, в силу людського духу тільки зросла в мені. Незважаючи на те, що я був свідком важких, сумних моментів, відчуття спустошення серед українських солдатів, відчуття безнадії. Але це завжди були моменти слабкості, якісь короткі етапи, після яких поверталася ще більша сила. І думаю, що це на мене вплинуло і це мене зміцнило як людину", - зауважив польський журналіст.