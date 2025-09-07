Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
Ексклюзив

Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі

Марина Клюєва
7 вересня, 2025 неділя
19:33
Війна з Росією

Після того, що побачив на війні в Україні, я не дуже змінився, адже бачив цю ганебну, звірську поведінку Росії в Чечні

Зміст

Таку думку висловив польський журналіст Міхал Пшедляцкі у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо. 

"Я не дуже змінився (після того, що побачив на війні в Україні, - ред.). Це тому, що я ще, на жаль, бачив цю ганебну, звірську поведінку Росії в Чечні. Під кінець другої чеченської війни я був в Грозному, і бачив, що залишилося від цього міста, як повторно люди чеченської національності були репресовані і закатовані. І там, на Кавказі, але теж по дорозі в Москву, де завгодно їх діставали. Війна не змінила моєї відданості для допомоги українцям, так як на початку я брав участь в допомозі Україні, українцям, так і до сьогоднішнього дня. Ця готовність нести цю допомогу не змінилася в мені. Війна не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока. Тільки зміцнила цю думку. Але війна, через те, що я мав змогу протягом років бути поряд з українцями, цими людьми, які борються на першій лінії фронту, а також цивільними, які намагалися вціліти, дістатися неокупованих територій або тих, які були звільнені українськими силами", - сказав він.

Міхал Пшедляцкі наголосив, що близькість з українським народом зміцнила в ньому віру в силу людства.

"Бо як я сказав, протягом тих років, які я провів документуючи війну, це завжди було документування власними очима, власною камерою або камерами. Це не було написання роману про війну, а документування війни, боротьби. Але я не зустрічав народу, що так завзято боронить ідею свободи, незалежності і самостійності. Я сповнений поваги до чеченців, які боролися проти Росії, до сирійців, які боролися за свободу від режиму Башара аль Асада. Натомість, придивляючись до величезної впертості, величезного опору, завзятості, волі до виживання і перемоги серед українців, ця віра в людство, в силу людського духу тільки зросла в мені. Незважаючи на те, що я був свідком важких, сумних моментів, відчуття спустошення серед українських солдатів, відчуття безнадії. Але це завжди були моменти слабкості, якісь короткі етапи, після яких поверталася ще більша сила. І думаю, що це на мене вплинуло і це мене зміцнило як людину", - зауважив польський журналіст. 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Чечня
Люди змін з Лесею Вакулюк
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
7 вересня
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ ввечері 7 вересня спрямувала на Україну ударні дрони: на сході Київщини працювало ППО
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС з американо-японським реактором
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вилетів на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
18:12
Ексклюзив
шахед
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
18:01
OPINION
Те, що в Україні не можна бути просто нормальним — сум і навіть розпач
17:59
Рамзан Кадиров
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:48
Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:14
Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)
Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
13:12
кіт вода
У Донецьку з'явився новий вид злочинності: водяні мародери
13:05
Ексклюзив
В Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і встановили памʼятники прянику й самовару, - волонтер Осиченко
13:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія здійснила найбільшу нічну атаку по Україні, поки Сі Цзіньпінь змушує світ обирати між війною та миром. Акценти світових ЗМІ 7 вересня
12:44
OPINION
Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
12:33
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
Росіяни влучили у будинок футболіста Судакова під час масованого обстрілу України
12:01
OPINION
Сьогодні ще нема точки неповернення. Але коли-небудь вона може настати
11:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
На Покровському напрямку окупанти намагаються просочитись через наші позиції, не вступаючи у бій, - офіцер ЗСУ Цехоцький
11:43
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
11:25
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Донеччині, - DeepState
11:13
управління розвідки Міністерства оборони
"Очі, вуха та мозок нашої армії": Сирський і Буданов привітали захисників з Днем воєнної розвідки України
10:36
Оновлено
Нафтопровід і НПЗ: Сили оборони уразили низку стратегічних об’єктів на території Росії
10:01
OPINION
Чому нам не допоможе антиросійська пропаганда
09:41
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі ліквідували 751 з 823 цілей, які РФ запустила по Україні
09:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може розглядати зустріч із Зеленським, як частину своїх зусиль зі стримування Трампа, - Портников
Більше новин
