"Війна за море: від Дніпра до Криму": українські розвідники презентують фільм про місії ГУР на воді

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки ГУР МО України.

Документальний фільм "Війна за море: від Дніпра до Криму" увійшов до циклу "Воєнна розвідка України".

У стрічці йтиметься про операції українських спецпідрозділів, які відбувалися у 2022-2023 роках на Дніпрі, Каховському водосховищі та у чорноморській акваторії:

десантні операції в Енергодарі;

висадка і створення плацдарму на лівому березі Херсонщини;

повернення контролю над нафтогазовидобувними платформами у Чорному морі;

морські рейди до Криму;

операції зі знищення російських кораблів ударними дронами.

"Про знакові та зухвалі дії України як морської держави дивіться в ефірі національного телемарафону цієї неділі, 10 березня, о 22:15 у документальному проекті “Війна за море: від Дніпра до Криму", - пишуть у ГУР.