"Війна за море: від Дніпра до Криму": українські розвідники презентують фільм про місії ГУР на воді
У неділю, 10 березня, відбудеться прем’єра документального фільму про невідомі деталі бойових місій спецпідрозділів ГУР та інших складових Сил безпеки і оборони України
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки ГУР МО України.
Документальний фільм "Війна за море: від Дніпра до Криму" увійшов до циклу "Воєнна розвідка України".
У стрічці йтиметься про операції українських спецпідрозділів, які відбувалися у 2022-2023 роках на Дніпрі, Каховському водосховищі та у чорноморській акваторії:
- десантні операції в Енергодарі;
- висадка і створення плацдарму на лівому березі Херсонщини;
- повернення контролю над нафтогазовидобувними платформами у Чорному морі;
- морські рейди до Криму;
- операції зі знищення російських кораблів ударними дронами.
"Про знакові та зухвалі дії України як морської держави дивіться в ефірі національного телемарафону цієї неділі, 10 березня, о 22:15 у документальному проекті “Війна за море: від Дніпра до Криму", - пишуть у ГУР.
- 24 серпня 2023 року в тимчасово окупованому Криму вночі пройшла спільна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-Морських сил України.
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