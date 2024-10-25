Війська КНДР в РФ свідчать про те, що РФ неспроможна сама виграти війну, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Участь Північної Кореї у війні Росії проти України підтверджує, що РФ неспроможна самостійно перемогти. РФ не хоче переходити на свої внутрішні "червоні лінії", зокрема оголошувати мобілізацію у великих містах. Вони боїться, що це спричинить соціальне занепокоєння. Це підтверджує тезу про концептуальну війну між добром і злом, цивілізаційний вибір між авторитаризмом і демократією. Сподіваємося, світ зрозуміє, на якій небезпечній лінії ми знаходимося", - зазначив Ягун.

За його словами, поява північнокорейських військових на фронті є серйозним викликом світовій системі безпеки.

"Це порушення всіх резолюцій ООН, які колись приймалися по КНДР. Фактично, КНДР виходить через РФ з самоізоляції і зможе тепер собі забезпечити будь-які плани щодо нарощування свого військового потенціалу, включаючи створення атомних підводних човнів, які можуть загрожувати США, та можливість виготовлення тактичної ядерної зброї малих розмірів, про що казав Буданов. Тому це досить серйозно. Хоча північнокорейські солдати не мають бойового досвіду з 1953 року, вони підкоряються наказам і точно не втечуть з лінії фронту", - розповів Ягун.

Наразі реакція Південної Кореї на війська КНДР у РФ імпонує, каже генерал-майор запасу СБУ.

"Вони роблять все можливе, використовуючи свої дипломатичні спроможності. Західні партнери також реагують, але як бачимо, у Росії є союзники, а у нас — партнери. Росія не має обмежень: їм потрібні ракети — вони їх отримують, потрібні шахеди — теж отримують, потрібні боєприпаси і особовий склад — будь ласка. Там ніхто не замислюється, чи можна перекидати військових, чи не можна, чи треба розпочинати роботу над збільшенням боєприпасів виробництва тощо", - резюмував він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії