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Ексклюзив

Війська КНДР в РФ свідчать про те, що РФ неспроможна сама виграти війну, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Тетяна Нижник
25 жовтня, 2024 п'ятниця
22:15
Війна з Росією військові РФ

Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу Служби безпеки України, військовий і громадський діяч вважає, що РФ певною мірою видихається

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Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Участь Північної Кореї у війні Росії проти України підтверджує, що РФ неспроможна самостійно перемогти. РФ не хоче переходити на свої внутрішні "червоні лінії", зокрема оголошувати мобілізацію у великих містах. Вони боїться, що це спричинить соціальне занепокоєння. Це підтверджує тезу про концептуальну війну між добром і злом, цивілізаційний вибір між авторитаризмом і демократією. Сподіваємося, світ зрозуміє, на якій небезпечній лінії ми знаходимося", - зазначив Ягун.

За його словами, поява північнокорейських військових на фронті є серйозним викликом світовій системі безпеки.

"Це порушення всіх резолюцій ООН, які колись приймалися по КНДР. Фактично, КНДР виходить через РФ з самоізоляції і зможе тепер собі забезпечити будь-які плани щодо нарощування свого військового потенціалу, включаючи створення атомних підводних човнів, які можуть загрожувати США, та можливість виготовлення тактичної ядерної зброї малих розмірів, про що казав Буданов. Тому це досить серйозно. Хоча північнокорейські солдати не мають бойового досвіду з 1953 року, вони підкоряються наказам і точно не втечуть з лінії фронту", - розповів Ягун.

Наразі реакція Південної Кореї на війська КНДР у РФ імпонує, каже генерал-майор запасу СБУ.

"Вони роблять все можливе, використовуючи свої дипломатичні спроможності. Західні партнери також реагують, але як бачимо, у Росії є союзники, а у нас — партнери. Росія не має обмежень: їм потрібні ракети — вони їх отримують, потрібні шахеди — теж отримують, потрібні боєприпаси і особовий склад — будь ласка. Там ніхто не замислюється, чи можна перекидати військових, чи не можна, чи треба розпочинати роботу над збільшенням боєприпасів виробництва тощо", - резюмував він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

  • 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
  • У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
  • Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.
  • 22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
  • У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.
  • 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує направити до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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