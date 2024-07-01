Війська РФ скинули авіабомбу на будинок у Цукуриному: серед постраждалих дитина

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що росіяни скинули на місто авіабомбу близько 22:25. Попередньо, вони завдали удару "ФАБ-500".

Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, унаслідок чого зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років.

Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностували забої та осколкові поранення.

Крім того, від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.