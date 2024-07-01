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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ скинули авіабомбу на будинок у Цукуриному: серед постраждалих дитина

1 липня, 2024 понедiлок
09:40
Війна з Росією Війська РФ скинули авіабомбу на будинок у Цукуриному 30 червня

Пізно ввечері неділі, 30 червня, росіяни завдали удару о місту Цукурине Донецької області. Унаслідок обстрілу поранень зазнали 6 людей, зокрема, 14-річна дитина

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Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що росіяни скинули на місто авіабомбу близько 22:25. Попередньо, вони завдали удару "ФАБ-500". 

Ворожий снаряд поцілив по приватному сектору, унаслідок чого зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років.

Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностували забої та осколкові поранення.  

Крім того, від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.

Війська РФ скинули авіабомбу на будинок у Цукуриному 30 червня

  • Також вночі 1 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей, серед них - підліток.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
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