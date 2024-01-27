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Війська РФ уночі атакували Україну 4 "шахедами": усі збили сили ППО

27 січня, 2024 субота
08:05
Війна з Росією На фото: система ППО

У ніч на суботу, 27 січня, російські окупаційні війська випустили для атаки на України чотири ударні безпілотники. Усі повітряні цілі РФ вдалося знищити Повітряним силам

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що ударні дрони типу Shahed-136/131 росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ у РФ).

Усі чотири БПЛА були знищені у межах Кіровоградської області.

Крім того, окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині. Ракету випустили з Ростовської обл.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

  • Ввечері п'ятниці, 26 січня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. Вибухи лунали у Кропивницькому.
Теги:
Україна
Росія
ППО
Донеччина
безпілотник
Кіровоградщина
ракетний удар
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