Війська РФ уночі атакували Україну 4 "шахедами": усі збили сили ППО

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.



Зазначається, що ударні дрони типу Shahed-136/131 росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ у РФ).

Усі чотири БПЛА були знищені у межах Кіровоградської області.

Крім того, окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині. Ракету випустили з Ростовської обл.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.