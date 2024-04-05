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"Війська РФ увійшли до передмістя Часового Яру": російські фейки за 5 квітня

5 квітня, 2024 п'ятниця
23:09
Війна з Росією Часів Яр

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 5 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Пропагандистське видання IZ .RU з посиланням на зрадника Гагіна написало: "Збройні сили РФ увійшли до передмістя Часового Яру".

Фейк: Російський слідком повідомив, що у телефоні одного з підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холл" знайшли зображення людей у камуфляжній формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом. 

Фейк: Так званий радник голови терористичного угруповання ДНР, зрадник Гагін заявив: "До Харкова прибули представники нацбатальйону "Азов". Основна мета їхньої присутності там – каральні функції, боротьба з проросійськи налаштованими жителями".

  • Російська пропаганда також вигадала, нібито у Дергачах Харківської області українські військові побили жінку.
Теги:
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Світ
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Росія
Харків
Донбас
російська армія
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ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Москва
Часів Яр
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