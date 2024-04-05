"Війська РФ увійшли до передмістя Часового Яру": російські фейки за 5 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 5 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Пропагандистське видання IZ .RU з посиланням на зрадника Гагіна написало: "Збройні сили РФ увійшли до передмістя Часового Яру".
Фейк: Російський слідком повідомив, що у телефоні одного з підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холл" знайшли зображення людей у камуфляжній формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом.
Фейк: Так званий радник голови терористичного угруповання ДНР, зрадник Гагін заявив: "До Харкова прибули представники нацбатальйону "Азов". Основна мета їхньої присутності там – каральні функції, боротьба з проросійськи налаштованими жителями".
- Російська пропаганда також вигадала, нібито у Дергачах Харківської області українські військові побили жінку.
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