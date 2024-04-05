"Війська РФ увійшли до передмістя Часового Яру": російські фейки за 5 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Пропагандистське видання IZ .RU з посиланням на зрадника Гагіна написало: "Збройні сили РФ увійшли до передмістя Часового Яру".

Фейк: Російський слідком повідомив, що у телефоні одного з підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холл" знайшли зображення людей у камуфляжній формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом.

Фейк: Так званий радник голови терористичного угруповання ДНР, зрадник Гагін заявив: "До Харкова прибули представники нацбатальйону "Азов". Основна мета їхньої присутності там – каральні функції, боротьба з проросійськи налаштованими жителями".