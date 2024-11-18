Війська РФ зранку атакували Херсонщину: загинув чоловік, є поранений
Російські окупанти уночі та зранку понеділка, 18 листопада, обстріляли населені пункти Херсонської області. У результаті ворожих атак загинув чоловік, ще один зазнав поранень
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що із самого ранку росіяни атакують Херсонщину.
Так, через ворожий обстріл у Кіндійці поранення, несумісні з життям, дістав 46-річний місцевий житель.
Також близько 08:00 окупанти вдарили по Комишанах. Під ворожий удар потрапив 65-річний місцевий житель. У нього – вибухова травма, контузія та уламкове поранення голови. Потерпілого госпіталізували.
Уночі російські окупанти атакували з безпілотника один з обласних закладів охорони здоровʼя. Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги. За даними ОВА, потерпілих серед пацієнтів та медиків немає.
- 16 листопада російська армія вчергове атакувала Херсон та область безпілотниками. Внаслідок обстрілів тоді 6 людей отримали поранення.
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