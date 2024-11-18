Війська РФ зранку атакували Херсонщину: загинув чоловік, є поранений

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що із самого ранку росіяни атакують Херсонщину.

Так, через ворожий обстріл у Кіндійці поранення, несумісні з життям, дістав 46-річний місцевий житель.

Також близько 08:00 окупанти вдарили по Комишанах. Під ворожий удар потрапив 65-річний місцевий житель. У нього – вибухова травма, контузія та уламкове поранення голови. Потерпілого госпіталізували.

Уночі російські окупанти атакували з безпілотника один з обласних закладів охорони здоровʼя. Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги. За даними ОВА, потерпілих серед пацієнтів та медиків немає.