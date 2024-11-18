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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ зранку атакували Херсонщину: загинув чоловік, є поранений

Світлана Кравченко
18 листопада, 2024 понедiлок
09:56
Війна з Росією

Російські окупанти уночі та зранку понеділка, 18 листопада, обстріляли населені пункти Херсонської області. У результаті ворожих атак загинув чоловік, ще один зазнав поранень

Зміст

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що із самого ранку росіяни атакують Херсонщину.

Так, через ворожий обстріл у Кіндійці поранення, несумісні з життям, дістав 46-річний місцевий житель.

Також близько 08:00 окупанти вдарили по Комишанах. Під ворожий удар потрапив 65-річний місцевий житель. У нього – вибухова травма, контузія та уламкове поранення голови. Потерпілого госпіталізували.

Уночі російські окупанти атакували з безпілотника один з обласних закладів охорони здоровʼя. Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги. За даними ОВА, потерпілих серед пацієнтів та медиків немає. 

  • 16 листопада російська армія вчергове атакувала Херсон та область безпілотниками. Внаслідок обстрілів тоді 6 людей отримали поранення.
     

 

Теги:
Новини
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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