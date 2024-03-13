"Військо не збирається": Братчук про ситуацію в Придністров'ї
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що мешканці невизнаного Придністров'я є власниками кількох паспортів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі в інформаційному просторі тихо, провокацій не спостерігається. З нашого боку ситуація контрольована. Хоча, намагаються якісь вкиди робити, але розуміємо, що в цьому питанні багато інформаційного шуму. Для чого це було зроблено, ми теж розуміємо. На території невизнаного Придністров'я жодних дій немає, військо не збирається. Чи можуть вони взагалі зібрати військо?" - зауважив Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії Південь, так звана мобілізація в Придністров'ї й намагання провести мобілізаційні збори свого часу показали, що вояки сідають на свої ролери й несуться у бік кордону з Молдовою.
"Хочуть до Румунії дістатися, й до України дістатися, але ми не пускаємо. Мешканці Придністров'я - це власники кількох паспортів. Вони будуть там, де їм ліпше, а в Придністров'ї їм точно не дуже добре. До першого січня їм там було краще, коли була контрабанда більш активна, наразі їм притиснули хвоста. Через це вони й підіймати всіх своїх так званих депутатів, проводивши відповідні збори", - пояснив Братчук.
- 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
- Згодом Володимир Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї.
- 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії. На її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.
- 4 березня заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук в ефірі Еспресо сказав, що так звані придністровські політики намагатимуться таврувати Санду як президентку війни.
- Міністерство закордонних справ Молдови викликало на консультації посла Росії у Кишиневі Олега Васнєцова через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці у Придністров'ї.
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