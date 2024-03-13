Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Військо не збирається": Братчук про ситуацію в Придністров'ї
Ексклюзив

"Військо не збирається": Братчук про ситуацію в Придністров'ї

13 березня, 2024 середа
08:12
Світ Придністров'я

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що мешканці невизнаного Придністров'я є власниками кількох паспортів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі в інформаційному просторі тихо, провокацій не спостерігається. З нашого боку ситуація контрольована. Хоча, намагаються якісь вкиди робити, але розуміємо, що в цьому питанні багато інформаційного шуму. Для чого це було зроблено, ми теж розуміємо. На території невизнаного Придністров'я жодних дій немає, військо не збирається. Чи можуть вони взагалі зібрати військо?" - зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, так звана мобілізація в Придністров'ї й намагання провести мобілізаційні збори свого часу показали, що вояки сідають на свої ролери й несуться у бік кордону з Молдовою.

"Хочуть до Румунії дістатися, й до України дістатися, але ми не пускаємо. Мешканці Придністров'я - це власники кількох паспортів. Вони будуть там, де їм ліпше, а в Придністров'ї їм точно не дуже добре. До першого січня їм там було краще, коли була контрабанда більш активна, наразі їм притиснули хвоста. Через це вони й підіймати всіх своїх так званих депутатів, проводивши відповідні збори", - пояснив Братчук.

  • 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
  • Згодом Володимир Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї. 
  • 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії. На її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.
  • 4 березня заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук в ефірі Еспресо сказав, що так звані придністровські політики намагатимуться таврувати Санду як президентку війни.
  • Міністерство закордонних справ Молдови викликало на консультації посла Росії у Кишиневі Олега Васнєцова через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці у Придністров'ї.
Теги:
Новини
Молдова
Придністров'я
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
корабель війна з росією Миколаївщина
12 березня, 2024 вiвторок
ВМС України повідомили про знищений пункт управління армії РФ на судні "Механік Погодін"
Гаїті
11 березня, 2024 понедiлок
Посольства США, Німеччини та ЄС починають евакуацію персоналу через сплеск бандитизму на Гаїті
12 березня, 2024 вiвторок
Намагався отруїти командування ЗСУ на півдні: СБУ затримала колаборанта
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 38.77
  • EUR
    Купівля 41.7
    Продаж 42.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 березня
08:27
Оновлено
У Рязані горить нафтозавод
У Рязані заявили про атаку БПЛА на нафтовий завод
08:24
Росіяни вночі 13 березня скинули авіабомбу на Мирноград
Окупанти вночі скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, 5 поранені
08:05
OPINION
Анатолій Амелін
Ми втрачаємо українців. Не лише на фронті
08:02
Дональд Туск
Попри гучні проукраїнські гасла пів Європи продовжує торгувати з Росією і Білоруссю, - Туск
07:45
Оновлено
Втрати ворога
Російська армія за добу втратила 980 військових, 20 бронемашин та 32 артсистеми
07:38
Оновлено
У Сумах ворожий "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі, 8 постраждалих
07:28
Яна Чернохова
Ми вже живемо в конфлікті з РФ, Україна кров'ю виграє нам час, - міністерка оборони Чехії
07:24
Оновлено
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
У низці регіонів РФ заявили про атаки в ніч на 13 березня: начебто є поранений
07:14
Столицю накрило снігом: 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги Києва
07:13
Оновлено
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Російська ракета влучила у 9-поверхівку у Кривому Розі. 4 людини загинули, 43 - поранені
07:10
Путін
"Є кілька цілей": Путін прокоментував атаки на територію РФ
07:01
Анонс
Інтер
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 13 березня
06:53
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАСу погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню, - ЗМІ
06:45
Джейк Салліван
"Ерозія демократії": Білий дім стурбований політичним режимом в Угорщині
06:10
Оновлено
Трамп і Байден
Байден і Трамп набрали необхідну кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США
05:50
Нікол Пашинян
Вірменія може вийти з ОДКБ: Пашинян назвав умови
05:27
російські війська окупанти
Росія використовує строковиків для захисту свого кордону з Україною, - ISW
03:40
Джо Байден
"Цього замало": Байден прокоментував пакет допомоги Україні і закликав Конгрес схвалити $60 млрд
03:17
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Аварії на Nord Stream: компанія вимагає понад 400 млн євро компенсації за вибухи на газопроводах
03:05
Оновлено
Патрік Райдер
Ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артснаряди: що увійшло в новий пакет допомоги від США
02:50
Словаччина: антиурядові протести
У Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти проросійського уряду й на підтримку України
02:28
Освіта в Україні
ЮНІСЕФ надасть Україні $18 млн на забезпечення якісної і безпечної освіти
02:06
Оновлено
"З мене хотіли зробити відбивну": у Вільнюсі жорстоко побили соратника Навального Волкова
01:50
Дональд Туск
Туск оцінив ймовірність відкритого конфлікту Росії з НАТО
01:26
російські автомобільні номери
Естонія штрафуватиме власників автомобілів з російськими номерами
01:14
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Німеччина підняла в небо авіацію через військовий літак РФ
01:03
Оновлено
Роберт Левандовські (на передньому плані), Барселона - Наполі
Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
01:01
Дональд Туск
"Хотіли б затулити вуха і не чути": Туск про риторику Папи Римського Франциска
00:48
Пепе та Кай Гаверц (праворуч), Арсенал - Порту
"Арсенал" переграв "Порту" по пенальті, а "Барселона" розбила "Наполі" у 1/8 фіналу ЛЧ
00:43
Ллойд Остін
Сирський і Умєров розповіли голові Пентагону Остіну про нагальні потреби Сил оборони
00:07
Дмитро Пєсков
"Мешканці Сумщини впевнені, що влада почала дивну психологічну кампанію": російські фейки і маніпуляції за 12 березня
2024, вiвторок
12 березня
23:26
Аннамарі Данча
Українка Данча тріумфувала на етапі Кубка Європи зі сноубордингу
23:10
Путін_Росгвардія
"Росія не зупиниться і піде на Одесу, Миколаїв і Харків": Центр стратегічних комунікацій вказав на ворожу ІПСО
23:01
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган переконаний, що мирні плани не принесуть результату в Україні, якщо до їх обговорення не долучиться РФ
22:38
Франція
Парламент Франції проголосував за безпекову угоду з Україною
22:32
Петер Сіярто
МЗС Угорщини викликало американського посла через слова Байдена про Орбана
22:18
Ексклюзив
Путін
"Ми маємо поставити питання легітимності не тільки майбутнього президента РФ, а й всієї системи влади", - дипломат Клімкін
22:08
Президент України Володимир Зеленський
"Є потрібна для України динаміка дій": Зеленський про ситуацію на фронті
21:59
конгрес США
У палаті представників США збирають підписи, щоб винести на голосування питання про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона
21:57
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
Путін розуміє, якою буде відповідь, якщо він наважиться на ядерний удар, - британський полковник Грант
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV