Військові РФ почали рити окопи на Курщині за 1,5 км від Суджі
Російські військові почали рити окопи в Курській області за 1,5 км від Суджі. Також ворог шукає різноробочих для цієї справи
Про це пишуть російські служби "Радіо Свобода" з посиланням на OSINTtechnical та BBC.
Супутникові знімки свідчать, що РФ будує окопи біля траси Льгов - Суджа, що за 1,5 км від міста Суджа. Найближча траншея розташована за 45 км від кордону з Україною - біля села Вікторівка. Водночас за 75 км ворог вирив окоп на перетині трас Селіхові Двори - Іваніно та Дʼяконово - Суджа біля Курська.
BBC водночас пише, що росіяни шукають різноробочих для риття окопів на Курщині. Медіа останніми днями виявило на інтернет-сервісі РФ "Авіто" понад 30 таких вакансій.
За зміну "будівництва фортифікаційних кооперативів (копів, доти, протитанкових споряджень)" охочим пропонують від 5 до 7 тис. рублів.
"Для зведення другої (резервної) лінії захисту території, у Курську область на будівництво фортифікаційних споруд (окопи, доти, протитанкові споруди) потрібні різноробочі, без досвіду", - йдеться в одному оголошень від будівельної компанії Петербурга.
Акцентується, що одні й ті самі оголошення дублюються в різних містах Росії, зокрема в Москві. Також роботодавці обіцяють подальшу роботу в будівельних компаніях.
Зазначено, одна з компаній РФ шукає машиніста екскаватора гусеничного з обіцяною зарплатою до 1 тис. рублів на годину. В оголошенні додали: обʼєкт розташований у Курську, "на другій лінії оборони", а вакансія також передбачає "риття окопів". Режим такої роботи - цілодобовий.
"У деяких оголошеннях зазначено, що на місцевих майданчиках обов'язкове тренування два тижні (Москва, Петербург, Уфа) до відправлення до Курська, яка відбудеться "лише за бажанням кандидата", - розповідає BBC.
У матеріалі підкреслюють, у більшості оголошень не вказують кількість потрібних працівників. Але у вакансії приватної особи з тимчасово окупованого Криму йдеться: для копання окопів у Курську потрібно 50-100 осіб. Там також додали, що робота має здійснюватися "поза зоною бойових дій" і на ній "немає небезпеки".
- The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела написало, що російське військове керівництво вирішило вивести частину окупантських сил з України, щоб перекинути їх у Курську область для протидії операції ЗСУ.
- 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
- Сили оборони з початку доби, 14 серпня, взяли у полон понад 100 російських окупантів у Курській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.75
- Актуальне
- Важливе