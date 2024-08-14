Військові РФ почали рити окопи на Курщині за 1,5 км від Суджі

Про це пишуть російські служби "Радіо Свобода" з посиланням на OSINTtechnical та BBC.

Супутникові знімки свідчать, що РФ будує окопи біля траси Льгов - Суджа, що за 1,5 км від міста Суджа. Найближча траншея розташована за 45 км від кордону з Україною - біля села Вікторівка. Водночас за 75 км ворог вирив окоп на перетині трас Селіхові Двори - Іваніно та Дʼяконово - Суджа біля Курська.

BBC водночас пише, що росіяни шукають різноробочих для риття окопів на Курщині. Медіа останніми днями виявило на інтернет-сервісі РФ "Авіто" понад 30 таких вакансій.

За зміну "будівництва фортифікаційних кооперативів (копів, доти, протитанкових споряджень)" охочим пропонують від 5 до 7 тис. рублів.

"Для зведення другої (резервної) лінії захисту території, у Курську область на будівництво фортифікаційних споруд (окопи, доти, протитанкові споруди) потрібні різноробочі, без досвіду", - йдеться в одному оголошень від будівельної компанії Петербурга.

Акцентується, що одні й ті самі оголошення дублюються в різних містах Росії, зокрема в Москві. Також роботодавці обіцяють подальшу роботу в будівельних компаніях.

Зазначено, одна з компаній РФ шукає машиніста екскаватора гусеничного з обіцяною зарплатою до 1 тис. рублів на годину. В оголошенні додали: обʼєкт розташований у Курську, "на другій лінії оборони", а вакансія також передбачає "риття окопів". Режим такої роботи - цілодобовий.

"У деяких оголошеннях зазначено, що на місцевих майданчиках обов'язкове тренування два тижні (Москва, Петербург, Уфа) до відправлення до Курська, яка відбудеться "лише за бажанням кандидата", - розповідає BBC.

У матеріалі підкреслюють, у більшості оголошень не вказують кількість потрібних працівників. Але у вакансії приватної особи з тимчасово окупованого Криму йдеться: для копання окопів у Курську потрібно 50-100 осіб. Там також додали, що робота має здійснюватися "поза зоною бойових дій" і на ній "немає небезпеки".