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Війна з Росією: хроніка
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Військові шпиталі переповнені окупантами, у РФ везуть тільки важкопоранених, - Луганська ОВА

18 січня, 2024 четвер
09:04
Війна з Росією знищені окупанти

Медичні шпиталі у тимчасово окупованій Луганщині переповнені російськими загарбниками. У медзаклади РФ відправляють тільки важкопоранених військових

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Практично щодня до шпиталів "ЛНР" надходять сотні поранених росіян. Медичні осередки переповнені. Втім, потрапити до інших, розташованих на території РФ, може не кожен", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туди доправляють лише важкопоранених - тих, хто вже не повернеться на фронт. А також тих, хто зможе домовитися. За словами ОВА, усіх інших після нетривалого відновлення повертають на фронт. 

  • Напередодні виборів президента Росії окупанти намагаються максимально засекретити інформацію про загибель особового складу своєї армії.
Луганщина
окуповані території
окупанти
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