Військові шпиталі переповнені окупантами, у РФ везуть тільки важкопоранених, - Луганська ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Практично щодня до шпиталів "ЛНР" надходять сотні поранених росіян. Медичні осередки переповнені. Втім, потрапити до інших, розташованих на території РФ, може не кожен", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туди доправляють лише важкопоранених - тих, хто вже не повернеться на фронт. А також тих, хто зможе домовитися. За словами ОВА, усіх інших після нетривалого відновлення повертають на фронт.