Військові шпиталі переповнені окупантами, у РФ везуть тільки важкопоранених, - Луганська ОВА
Медичні шпиталі у тимчасово окупованій Луганщині переповнені російськими загарбниками. У медзаклади РФ відправляють тільки важкопоранених військових
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Практично щодня до шпиталів "ЛНР" надходять сотні поранених росіян. Медичні осередки переповнені. Втім, потрапити до інших, розташованих на території РФ, може не кожен", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що туди доправляють лише важкопоранених - тих, хто вже не повернеться на фронт. А також тих, хто зможе домовитися. За словами ОВА, усіх інших після нетривалого відновлення повертають на фронт.
- Напередодні виборів президента Росії окупанти намагаються максимально засекретити інформацію про загибель особового складу своєї армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.85 Купівля 37.85Продаж 38.46
- EUR Купівля 41.23Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе