Військовий експерт Попович пояснив, чому окупанти активізувались саме на Авдіївському напрямку
Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що окупанти продовжують перекидати резерви на Авдіївський напрямок для наступальних дій, оскільки вважають, саме на цій ділянці фронту ЗСУ мають найслабшу лінію оборони
Про це він розповів в етері Еспресо
"Росіяни не припиняють свої спроби просуватись на Авдіївському напрямку. Вони перегруповуються та перекидають нові резерви для того, щоб продовжувати наступальні дії. Оскільки саме на цій ділянці фронту, як вони вважають, українська армія має найслабшу лінію оборони. Тому ні про яку тактичну паузу не йде мови. Ми чомусь вирішили, що після захоплення Авдіївки, окупанти послабили свій тиск на наші позиції. Втім, це не так", - пояснив Попович.
Експерт наголосив, що окупанти продовжують активно застосовувати КАБи на Авдіївському напрямку
"Щобільше, окупанти активно перекидають на цей напрямок авіацію. Це свідчення того, що вони будуть продовжувати застосовувати КАБи. Адже саме це озброєння є для них ознакою переваги у повітрі. Фактично, саме КАби відіграли ключову роль в захопленні Авдіївки, що змусило наші підрозділи відійти з міста", - додав він.
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