Військовий експерт Ступак прокоментував перекидання в Авдіївку 3-ї ОШБр

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку з кожним днем усе важче, тому що в росіян є просування на цьому напрямку. Окупанти використовують рельєф місцевості, інженерні споруди, маю на увазі каналізаційні проходи. Були вже випадки проходу ворога вглиб наших позицій. Росіяни розуміють, що треба ще трохи натиснути - і буде результат", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, на Авдіївський напрямок відправили 3-тю штурмову бригаду.

"Поки що ми не знаємо, з якою метою: чи повністю втримати місто, поки наші військові не відійдуть, чи це політична мета, як це було з Бахмутом - тримайте й усе, за будь-яку ціну. Ситуація дуже критична. Бачимо, як росіяни з кожним днем усе насідають і насідають", - наголосив Ступак.