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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Військовий експерт Ступак прокоментував перекидання в Авдіївку 3-ї ОШБр

13 лютого, 2024 вiвторок
15:13
Війна з Росією

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр Іван Ступак зазначив, що на Авдіївському напрямку з кожним днем все важче

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку з кожним днем усе важче, тому що в росіян є просування на цьому напрямку. Окупанти використовують рельєф місцевості, інженерні споруди, маю на увазі каналізаційні проходи. Були вже випадки проходу ворога вглиб наших позицій. Росіяни розуміють, що треба ще трохи натиснути - і буде результат", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, на Авдіївський напрямок відправили 3-тю штурмову бригаду.

"Поки що ми не знаємо, з якою метою: чи повністю втримати місто, поки наші військові не відійдуть, чи це політична мета, як це було з Бахмутом - тримайте й усе, за будь-яку ціну. Ситуація дуже критична. Бачимо, як росіяни з кожним днем усе насідають і насідають", - наголосив Ступак.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Українські захисники успішно відбили 70 атак російських військових на 8 ключових напрямках і ліквідували ще 1090 окупантів.
  • Російська терористична армія зосередилась над тим, щоб встановити повний контроль над логістичними шляхами на півночі Авдіївки на Донеччині.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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