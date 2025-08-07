Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
Польське медіа Onet стверджує, що дізналося пропозиції США РФ для припинення війни в Україні. Зазначено, що Москва "отримала дуже вигідну пропозицію під адміністрації Трампа". В Офісі президента інформацію спростували
Про це йдеться в матеріалі видання.
Медіа пише, що американський лідер Дональд Трамп висунув такі пропозиції диктатору РФ Володимиру Путіну:
- перемирʼя в Україні, а не мир;
- фактичне визнання тимчасово окупованих українських територій російськими та закриття цього питання на 49 або 99 років;
- скасування більшості санкцій проти РФ, повернення до американсько-російської співпраці у сфері енергетики – імпорт газу й нафти останньої.
Водночас серед пропозицій немає гарантії про нерозширення НАТО, чого вимагає Москва, а також – обіцянки припинити військову допомогу Києву.
"Однак цей останній пункт, як повідомляється, буде прийнятий росіянами", – додало Onet.
Реакція ОП
Радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин відреагував на дані польського медіа, сказавши, що нічого такого не звучало.
"Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом ) Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", – написав він у Х.
- 6 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. За словами глави Білого дому, зустріч була продуктивна.
- Наступного дня РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США, коли назвав зустріч з Володимиром Зеленським можливою, але "до неї далеко".
