Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували

Про це йдеться в матеріалі видання.

Медіа пише, що американський лідер Дональд Трамп висунув такі пропозиції диктатору РФ Володимиру Путіну:

перемирʼя в Україні, а не мир;

фактичне визнання тимчасово окупованих українських територій російськими та закриття цього питання на 49 або 99 років;

скасування більшості санкцій проти РФ, повернення до американсько-російської співпраці у сфері енергетики – імпорт газу й нафти останньої.

Водночас серед пропозицій немає гарантії про нерозширення НАТО, чого вимагає Москва, а також – обіцянки припинити військову допомогу Києву.

"Однак цей останній пункт, як повідомляється, буде прийнятий росіянами", – додало Onet.

Реакція ОП

Радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин відреагував на дані польського медіа, сказавши, що нічого такого не звучало.

"Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом ) Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", – написав він у Х.