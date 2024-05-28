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Вкрай складна комбінація: експерт з питань нацбезпеки про справу ДБР проти 28 командирів ЗСУ

28 травня, 2024 вiвторок
15:30
Війна з Росією

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко зазначив, що в Україні не розвинута система покарань і заохочень

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо розслідування ДБР проти 28 командирів, то це вкрай складна комбінація. В Україні не розвинута система покарань і заохочень. Тому що ми перебуваємо в транзитному періоді. Тобто ми тільки намагаємося сформувати принципи й основи демократичного функціонування у тому числі таких системних структур як ЗСУ й правоохоронна система. Розумію, наскільки глибоко є укоріненими традиції позавчорашнього дня, частина з яких не робить Україну сильнішою", - наголосив Варченко.

Експерт з питань національної безпеки сподівається, що рішення, які приймаються правоохоронними органами, у тому числі у сфері війни, будуть зваженими.

"Тобто не будуть шукати цапа-відбувайла, і утримуються від того, щоб відібрати в українського бійця й командира бажання й настрій знищувати ворога й концентруватися довкола війни. Залишається сподіватися на мудрість. У нас значна частина правовідносин не впорядкована. Наразі, коли ми говоримо про "стерильні" для мирного часу підходи й стандарти, то ці стандарти не можуть прикладатися для воєнного часу, коли значна частина нормативної системи була не готова до тих викликів, які виникають. Сподіваюсь, що рішення будуть прийняті так, щоб не послабити оборону України", - додав Варченко.

  • Раніше про те, що ДБР розслідує недбале ставлення до служби, яке призвело до прориву російських військ на Харківщині, стало відомо з ухвали суду. Серед фігурантів – командири 125-ї бригади тероборони
  • Державне бюро розслідувань досліджує обставини прориву російськими військовими державного кордону в Харківській області, призначено низку важливих експертиз.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
ДБР
Військові новини
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