Влучання було потужним: голова ОВА Лисогор про знищення штабу окупантів на Луганщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У передмісті тимчасово окупованого Луганську, у селищі Ювілейне прилетіли якісь боєприпаси. До 2014 року це була академія МВС, де навчали поліцейських. А після 2014 року окупанти облаштували там силові структури, в тому числі й спеціального призначення. Обмилували це приміщення для розміщення своїх штабів і розселення офіцерського складу. Маємо інформацію, що влучання було дуже гарним, ворог має суттєві втрати", - наголосив Лисогор.

За словами голови Луганської ОВА, є інформація, що російські загарбники, особливо спецслужби, перевдягаються в цивільний одяг для пересування.

"Росіяни перекидають свої сили теж у цивільному, використовуючи цивільні автобуси. Влучання було чітке, є потужне ураження живої сили та офіцерського складу. Будемо чекати підтвердження від ЗСУ. Ворог на Луганщини накопичує паливно-мастильні матеріали. За останні два тижні вже три таких точки було знищено", - зауважив Лисогор.