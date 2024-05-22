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Ексклюзив

Влучання було потужним: голова ОВА Лисогор про знищення штабу окупантів на Луганщині

22 травня, 2024 середа
09:16
Війна з Росією пожежі на ворожих складах Луганщина

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що на тимчасово окупованій Луганщині відбулось ураження живої сили та офіцерського складу РФ

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У передмісті тимчасово окупованого Луганську, у селищі Ювілейне прилетіли якісь боєприпаси. До 2014 року це була академія МВС, де навчали поліцейських. А після 2014 року окупанти облаштували там силові структури, в тому числі й спеціального призначення. Обмилували це приміщення для розміщення своїх штабів і розселення офіцерського складу. Маємо інформацію, що влучання було дуже гарним, ворог має суттєві втрати", - наголосив Лисогор.

За словами голови Луганської ОВА, є інформація, що російські загарбники, особливо спецслужби, перевдягаються в цивільний одяг для пересування.

"Росіяни перекидають свої сили теж у цивільному, використовуючи цивільні автобуси. Влучання було чітке, є потужне ураження живої сили та офіцерського складу. Будемо чекати підтвердження від ЗСУ. Ворог на Луганщини накопичує паливно-мастильні матеріали. За останні два тижні вже три таких точки було знищено", - зауважив Лисогор.

  • 20 травня стало відомо, що Сили оборони уразили третій за місяць склад з пально-мастильними матеріалами на ТОТ Луганщини.
  • Впродовж доби, 21 травня, кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 94, на Покровському напрямку росіяни 37 разів штурмували українські позиції.
  • Декілька сотень росіян із Тульської області РФ пересуваються під виглядом цивільних на територію Луганщини.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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