Влучання було потужним: голова ОВА Лисогор про знищення штабу окупантів на Луганщині
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що на тимчасово окупованій Луганщині відбулось ураження живої сили та офіцерського складу РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У передмісті тимчасово окупованого Луганську, у селищі Ювілейне прилетіли якісь боєприпаси. До 2014 року це була академія МВС, де навчали поліцейських. А після 2014 року окупанти облаштували там силові структури, в тому числі й спеціального призначення. Обмилували це приміщення для розміщення своїх штабів і розселення офіцерського складу. Маємо інформацію, що влучання було дуже гарним, ворог має суттєві втрати", - наголосив Лисогор.
За словами голови Луганської ОВА, є інформація, що російські загарбники, особливо спецслужби, перевдягаються в цивільний одяг для пересування.
"Росіяни перекидають свої сили теж у цивільному, використовуючи цивільні автобуси. Влучання було чітке, є потужне ураження живої сили та офіцерського складу. Будемо чекати підтвердження від ЗСУ. Ворог на Луганщини накопичує паливно-мастильні матеріали. За останні два тижні вже три таких точки було знищено", - зауважив Лисогор.
- 20 травня стало відомо, що Сили оборони уразили третій за місяць склад з пально-мастильними матеріалами на ТОТ Луганщини.
- Впродовж доби, 21 травня, кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 94, на Покровському напрямку росіяни 37 разів штурмували українські позиції.
- Декілька сотень росіян із Тульської області РФ пересуваються під виглядом цивільних на територію Луганщини.
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