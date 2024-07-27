Внаслідок удару Росії по середмістю Глухова є поранені
Вдень у суботу, 27 липня 2024 року, армія РФ обстріляла центр міста Глухова Сумської області
Про це голова громади Надія Вайло повідомила Суспільному.
За її словами, є поранені люди та руйнування інфраструктури.
"Інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані", - додала посадовиця.
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