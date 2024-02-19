Внаслідок ворожих обстрілів у селі під Запоріжжям загинув чоловік, - депутат облради Ашурбеков
У понеділок, 19 лютого, внаслідок обстрілу села Приморське, що неподалік Запоріжжя, загинув чоловік
Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у етері телеканалу "Еспресо".
"У Приморському, після одного з обстрілів, вбито 57-річного чоловіка. Окупанти щоденно завдають руйнування цивільної інфраструктури та вбивають цивільних просто серед білого дня", - зазначив він.
За останні кілька днів кількість обстрілів прифронтових територій, лінії зіткнення Запорізької області зросла у декілька разів, сказав Ашурбеков.
"Ворог намагається цілодобово прориватися крізь лінію фронту. Але суттєвих зсувів на лінії зіткнення немає. Військові на своїх позиціях далі боронять територію області. Проте цей "російський наступ" призводить тільки до збільшення кількості обстрілів цивільної інфраструктури територіальної громади", - зауважив депутат.
- Станом на кінець доби 18 лютого інтенсивність на фронті дещо спала, попри це на Запорізькому напрямку частина російських військ змогла пробити оборону під Вербовим та прорватися в Роботине.
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