Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Внаслідок ворожих обстрілів у селі під Запоріжжям загинув чоловік, - депутат облради Ашурбеков
Ексклюзив

Внаслідок ворожих обстрілів у селі під Запоріжжям загинув чоловік, - депутат облради Ашурбеков

19 лютого, 2024 понедiлок
17:21
Війна з Росією град

У понеділок, 19 лютого, внаслідок обстрілу села Приморське, що неподалік Запоріжжя, загинув чоловік

Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у етері телеканалу "Еспресо".

"У Приморському, після одного з обстрілів, вбито 57-річного чоловіка. Окупанти щоденно завдають руйнування цивільної інфраструктури та вбивають цивільних просто серед білого дня", - зазначив він.

За останні кілька днів кількість обстрілів прифронтових територій, лінії зіткнення Запорізької області зросла у декілька разів, сказав Ашурбеков. 

"Ворог намагається цілодобово прориватися крізь лінію фронту. Але суттєвих зсувів на лінії зіткнення немає. Військові на своїх позиціях далі боронять територію області. Проте цей "російський наступ" призводить тільки до збільшення кількості обстрілів цивільної інфраструктури територіальної громади", - зауважив депутат.

  • Станом на кінець доби 18 лютого інтенсивність на фронті дещо спала, попри це на Запорізькому напрямку частина російських військ змогла пробити оборону під Вербовим та прорватися в Роботине.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Читайте також:
Снайпер ЗСУ
19 лютого, 2024 понедiлок
DeepState: на Запоріжжі росіяни пробили оборону під Вербовим і прорвалися в Роботине
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
18 лютого, 2024 неділя
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
18 лютого, 2024 неділя
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.97
    Купівля 37.97
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 лютого
18:19
Лікар
У МОЗ розповіли про створення е-кабінету пацієнта: перший етап проєкту запустять в Дії
18:14
На вокзалі Дніпра з’явився інклюзивний дитячий простір від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці
Укрзалізниця та ЮНІСЕФ відкрили новий інклюзивний дитячий простір у Дніпрі
18:08
Мі-8 ВКС РФ
ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
18:08
OPINION
Ірина Федорів
Чому ми можемо втратити парламент і що не так із зарплатами нардепів?
18:00
Огляд
протести дружин мобілізованих в РФ
Загроза для Путіна? Чому на Росії протестують дружини мобілізованих окупантів
17:49
До будівництва фортифікаційних споруд залучені всі області України, – ОП
17:40
На Полтавщині стався прорив газопроводу: можливі відключення
17:37
Червоний Хрест
Війна в Україні: Червоний Хрест визнав зниклими безвісти 23 тис. людей
17:35
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
Страх ескалації з РФ затьмарив голови політикам Заходу, - екснардепка Гопко
17:26
солдати США
Армія США виділяє Україні сотні мільйонів доларів через затримки фінансування урядом, - CNN
17:20
окупанти крим
Воювали проти ЗСУ під Роботиним: СБУ повідомила про підозру двом зрадникам
16:59
На фото: Кевін Макнеллі та Джонні Депп
Зірку "Піратів Карибського моря" Кевіна Макнеллі арештували за підозрою в домашньому насильстві
16:54
Інтер
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 лютого
16:44
Оновлено
Німеччина уряд
МЗС Німеччини та Фінляндії викликали послів РФ через вбивство Навального
16:40
ЗСУ
ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Авдіївському напрямку та відбивають ворожі штурми на Запорізькому, - Тарнавський
16:28
На фото: Учасниця Євробачення-2024 від Польщі Luna
У Польщі розкритикували співачку, яка поїде на Євробачення-2024 у Швецію
16:25
Смартфон
В Україні доступна функція виклику бригади екстреної допомоги жестовою мовою: подробиці
16:24
Міноборони розробляє накидку для ЗСУ, яка буде непомітна для тепловізорів та приладів нічного бачення
16:20
Оновлено
санкції проти рф
В ЄС анонсували посилення санкцій проти РФ через смерть Навального
16:16
Поліція викрила шахраїв, які під виглядом допомоги дітям з інвалідністю виманювали гроші
16:16
режисер Артем Вусик
Премія імені Леся Курбаса: оголосили ім'я переможця 2024 року
16:02
Ексклюзив
Авдіївка
"Кількість сил та засобів РФ для наступу на Авдіївку була недостантьою", - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін про втрати ворога
16:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Боррель прогнозує поразку України?
15:43
"Здатні уразити окупантів у Криму": адміністрація Байдена працює над передачею Україні ракет ATACMS більшої дальності, - NBC
15:37
За рік США придбали індійських нафтопродуктів із сировини РФ на $1,3 млрд, - СNN
15:32
вокаліст гурту U2 Боно
"Борються за нашу свободу, не лише за свою": Боно з U2 закликав США надати допомогу Україні
15:22
TikTok
ЄС почав розслідування проти соцмережі TikTok через ризики для дітей
14:56
Віктор Орбан
Орбан закликав не допускати українську агропродукцію на ринок ЄС
14:49
Коригувальника ворожих ударів по Краматорську засудили до 15 років ув'язнення
14:41
Петро Порошенко, нато
РФ "націоналізувала" колишню фабрику Порошенка у Липецьку
14:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:26
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
Повітряні сили зранку 19 лютого знищили два винищувачі РФ
14:25
Польща
Бойкот польських товарів: в уряді прокоментували ініціативу українців
14:21
Чехія
У Чехії домовилися про систему депозитів на імпортовану аграрну продукцію з України
14:16
Зеленський на Куп'янщині
Зеленський відвідав військових на Куп'янському напрямку і вручив їм нагороди
14:11
На сьогодні 7 справ Майдану закрили через закінчення терміну давності, ще 4 такі розглядає суд, – Офіс генпрокурора
14:09
Авдіївка
Підрозділи Третьої штурмової певний час були в повному оточенні в Авдіївці, – Жорін
14:08
OPINION
Олексій Панич
Про Авдіївку, але не про Авдіївку
13:56
вибори до Держдуми
Окупанти обходять будинки і фіксують дані жителів ТОТ перед псевдовиборами Путіна, - Спротив
13:44
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Член оборонного комітету ВР Рахманін: "Є підстави вважати, що вихід ЗСУ з Авдіївки мав би відбутися раніше"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV