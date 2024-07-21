Вночі певна кількість "шахедів" прямувала на Київ: скільки БПЛА збила ППО на підступах до столиці

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами", - зауважив він.

Сьогодні знов певна кількість БПЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах, заявив Попко. Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

"Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять - загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО", - підкреслив начальник КМВА.

За його словами, мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз, не ігнорувати сигнали оповіщення і завжди прямувати до укриття під час тривоги.