Вночі певна кількість "шахедів" прямувала на Київ: скільки БПЛА збила ППО на підступах до столиці
Сьогодні, 21 липня, певна кількість БПЛА противника прямувала на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах до столиці. У місті без руйнувань та потерпілих
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Крайня повітряна тривога в Києві була повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами", - зауважив він.
Сьогодні знов певна кількість БПЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах, заявив Попко. Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.
"Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять - загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО", - підкреслив начальник КМВА.
За його словами, мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз, не ігнорувати сигнали оповіщення і завжди прямувати до укриття під час тривоги.
- У ніч на 21 липня ворог завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 39 "шахедами". Українська ППО знищила 35 ворожих БПЛА та ракети Х-59/69.
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