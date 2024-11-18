Водолази витягнули з Київського водосховища залишки безпілотника
Уламки безпілотника виявив на воді житель села Лебедівка
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Під час прогулянки житель села Лебедівка, що у Вишгородському районі Київщини, виявив на воді уламки безпілотника й повідомив про це рятувальників.
Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які прибули на місце події, обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БПЛА.
Рятувальники нагадують:
Не знімайте падіння ракет чи дронів.
Телефонуйте "101", якщо стали свідками таких подій.
Не торкайтеся уламків – це небезпечно!
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