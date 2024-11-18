Водолази витягнули з Київського водосховища залишки безпілотника

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Під час прогулянки житель села Лебедівка, що у Вишгородському районі Київщини, виявив на воді уламки безпілотника й повідомив про це рятувальників.

Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які прибули на місце події, обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БПЛА.

Рятувальники нагадують:

Не знімайте падіння ракет чи дронів.

Телефонуйте "101", якщо стали свідками таких подій.

Не торкайтеся уламків – це небезпечно!