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Головна Війна з Росією Водолази витягнули з Київського водосховища залишки безпілотника

Водолази витягнули з Київського водосховища залишки безпілотника

Олена Будько
18 листопада, 2024 понедiлок
06:45
Війна з Росією водолаз із залишками БПЛА

Уламки безпілотника виявив на воді житель села Лебедівка

Зміст

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Під час прогулянки житель села Лебедівка, що у Вишгородському районі Київщини, виявив на воді уламки безпілотника й повідомив про це рятувальників.

Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які прибули на місце події, обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БПЛА.

водолаз із залишками БПЛА

Рятувальники нагадують:

Не знімайте падіння ракет чи дронів.

Телефонуйте "101", якщо стали свідками таких подій.

Не торкайтеся уламків – це небезпечно!

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Теги:
Новини
Київщина
безпілотник
ДСНС
новини Києва
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