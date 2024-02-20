Ворог активізував штурмові дії в районі Синьківки, - депутат Харківської облради

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог закидує неймовірною кількістю Синьківку, Табаївку, Крохмальне керованими авіаційними бомбами. Ці бомби діють на відстані до 25 км. Тому росіяни зі своєї території за допомогою авіації скидають їх. Ворог постійно веде обстріли не тільки лінії фронту, де вони пішли у наступ. У районі Синьківки противник проводить штурмові дії. Наразі успіху вони не мають, але активізувалися. Є повідомлення про збільшення кількості військових РФ на цьому напрямку", - зауважив Скорик/

За словами депутата Харківської обласної ради, кожного дня прикордоння потерпає від артилерійських та мінометних обстрілів.

"Також практично кожної ночі по території області прилітають ракети С-300. Куп'янськ перебуває під постійними обстрілами, там вже неможливо жити. Місто потерпає від руйнувань, воно практично зруйноване", - наголосив Скорик.

19 лютого президент України Володимир Зеленський прибув на передову до захисників на Куп'янському напрямку, де поспілкувався із військовими та вручив їм нагороди.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Російські окупанти здійснюють атаки на 8 ключових напрямках, а ЗСУ знищили ще 1230 військових РФ.







