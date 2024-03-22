Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог активізував сили на Бахмутському та Новопавлівському напрямку: 74 боєзіткнення за добу

Ворог активізував сили на Бахмутському та Новопавлівському напрямку: 74 боєзіткнення за добу

22 березня, 2024 п'ятниця
07:28
Війна з Росією фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ

Російська окупаційна армія намагалася наступати на 6 напрямках, найбільше - на Бахмутському та Новопавлівському

Про це 22 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вчергове російські окупанти масовано атакували Україну. Комбінована атака ворожими ракетами різних типів та БПЛА типу Shahed почалася увечері 21 березня із застосування ударних безпілотників. Уночі на 22 березня росіяни запустили крилаті ракети. Інформація щодо наслідків атаки та завданих руйнувань уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ворожба, Гриценкове Сумської області; Олексиньківка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Україна уразила артилерійський засіб та 2 засоби протиповітряної оборони противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

  • Росія увечері 21 березня розпочала атаку по Україні ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдерлися на територію України з півдня. Уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Авдіївка
Бахмут
Харківщина
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
21 березня, 2024 четвер
Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
ЗСУ. ППО
21 березня, 2024 четвер
Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети
На фото: Таїсія Повалій на виборах у Росії
20 березня, 2024 середа
Колишня ОПЗЖ заблокувала законопроєкт про позбавлення зрадників звання народних артистів, - ЗМІ
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
08:06
OPINION
Анатолій Амелін
За що українським сім'ям виховувати трьох дітей
08:04
Вибух
У Росії заявили про нібито обстріл Білгорода
08:03
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Херсонщини окупанти активно готуються до "мобілізації" наших людей, - Соболевський
08:01
Оновлено
ДніпроГЕС
ДніпроГЕС зазнала атаки ворога. РФ поширює фейк про нібито знищення греблі
07:58
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці
07:28
РФ обстріляла теплоелектростанцію
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
07:15
Оновлено
корабель рф
Після місячної паузи РФ вивела в Чорне море два підводні ракетоносії
06:52
винищувач F-35
Польща піднімала авіацію під час масштабної атаки РФ по Україні
06:49
Сумщина
Росіяни намагаються помститися Сумщині за те, що їх витіснили з області два роки тому, - Україна в ОБСЄ
06:41
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Через масовану атаку Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту, - Енергоатом
06:30
євро
Перший мільярд євро від заморожених активів РФ може бути виділений на зброю для України до липня, - фон дер Ляєн
06:26
метро
Кличко розповів, скільки Київ планує витратити на ремонт тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська"
06:15
оркі росіяни полон
Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW назвав один нюанс
06:11
МВФ
МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн
03:41
Євген Коноплянка
Коноплянка прийняв рішення завершити кар'єру футболіста, - ЗМІ
03:18
путін
Російський "Сибур" під час війни експортував продукції на 3 млрд євро
02:49
Вінісіус Тобіас
"Реал" відмовився від трансферу 20-річного таланта "Шахтаря"
02:21
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
"Українські спецслужби готують підрив дамби ДніпроГЕС": російські фейки за 21 березня
01:33
Артем Довбик та Юхим Конопля (праворуч), Боснія - Україна
Євро-2024: результати усіх матчів плей-офф кваліфікації
00:58
РФ атакувала Харків, 20.03.24
У Харкові встановили особи загиблих унаслідок ракетного удару РФ
00:53
Сергій Ребров
"Наша місія – показувати, що ми досі живі, досі б'ємося з росіянами", - Ребров після матчу з боснійцями
00:26
Збірна Ісландії
Євро-2024: Україна зіграє проти Ісландії у фінальному матчі кваліфікації
2024, четвер
21 березня
23:45
Боснія - Україна
Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Боснії і Герцеговини
23:44
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
23:26
Микола Княжицький
Україна стоїть перед важкими викликами збереження демократії в умовах війни, - Княжицький на КБФ
22:52
Apple
У Китаї відкрився другий у світі за величиною магазин Apple
22:51
Боснія і Герцеговина
ЄС починає переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною
22:29
Мі-24
Чехія передала Україні останню партію вертольотів Мі-24
22:28
Ексклюзив
росія - китай
"Захід матиме аргумент": політолог Рейтерович пояснив, як показати Китаю недоговороздатність РФ
22:10
Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Бауером: про що говорили
22:04
Ексклюзив
обстріл, ППО
Один із найскладніших ударів, який фахівці ППО називають "зірковим": генерал Романенко про ракетну атаку РФ на Київ
22:00
Литва прапор
Парламент Литви погодив збільшення витрат на оборону до 3% ВВП
21:43
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
Не всі західні сценарії завершення війни містять кордони 1991 року, Україна має просувати свій та мати запасні пропозиції, - політолог Рейтерович
21:37
Джо Байден
Виборчі перегони у США: опитування вперше з серпня віддають перевагу Байдену
21:37
Радбез ООН
РФ скликала Радбез ООН для обговорення постачання зброї Україні
21:23
Ексклюзив
прапори України та США
Вікно можливостей для України відкриється на початку квітня: нардеп Гончаренко про пакет допомоги від США
21:23
Прапор США
Допомога Україні: США пропонують країнам G7 випустити облігації на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ, - Bloomberg
21:10
Марк Рютте
Нідерланди цьогоріч виділять 2 млрд євро на військову допомогу Україні, - Рютте
20:52
Депутат Європарламенту Антоніо Лопез-Істуріз Вайт
Європа не має своєї об’єднаної армії, сьогодні її захищає Україна, - депутат Європарламенту на КБФ
20:51
Інтерв’ю
Ударам по нафтобазах у Росії радіти рано. Розмова з Артемом Куюном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV