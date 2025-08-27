Ворог досяг піку наступальних дій на Новопавлівському напрямку, - головний сержант 5-ОШБр Сиротюк

Про це в етері Еспресо головний сержант роти вогневої підтримки 5 окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк.

"Сьогодні на Новопавлівському напрямку ми спостерігаємо за піком російського наступу. Я говорю як солдат і розповідаю те, що бачу. Ворог не припиняв свої наступальні дії й робить це постійно. Росіяни постійно атакували й намагались наступати на Покровську агломерацію. Коли це в них не вийшло, вони спробували піти південніше, оскільки, там менше міської агломерації й менша щільність населених пунктів. Саме тому їм вдалось десь просочитись і вони переключились на Новопавлівський напрямок. Росіяни діють не стратегічно, а намагаються просочуватись там, де в них це виходить", - повідомив Сиротюк.

Головний сержант додав, що росіяни продовжують кидати малі піхотні групи на штурми українських позицій. Він наголосив, що фактично ці піхотні групи є смертниками.

"Росіяни дуже активно використовують тактику просочування малими групами. Активно кидають свою піхоту на штурми, фактично, це групи смертників. Окупанти намагаються просуватись і вивісити свій прапор будь-де", - наголосив він.