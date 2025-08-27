Ворог досяг піку наступальних дій на Новопавлівському напрямку, - головний сержант 5-ОШБр Сиротюк
Російська окупаційна армія продовжує активні наступальні дії на Новопавлівському напрямку
Про це в етері Еспресо головний сержант роти вогневої підтримки 5 окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк.
"Сьогодні на Новопавлівському напрямку ми спостерігаємо за піком російського наступу. Я говорю як солдат і розповідаю те, що бачу. Ворог не припиняв свої наступальні дії й робить це постійно. Росіяни постійно атакували й намагались наступати на Покровську агломерацію. Коли це в них не вийшло, вони спробували піти південніше, оскільки, там менше міської агломерації й менша щільність населених пунктів. Саме тому їм вдалось десь просочитись і вони переключились на Новопавлівський напрямок. Росіяни діють не стратегічно, а намагаються просочуватись там, де в них це виходить", - повідомив Сиротюк.
Головний сержант додав, що росіяни продовжують кидати малі піхотні групи на штурми українських позицій. Він наголосив, що фактично ці піхотні групи є смертниками.
"Росіяни дуже активно використовують тактику просочування малими групами. Активно кидають свою піхоту на штурми, фактично, це групи смертників. Окупанти намагаються просуватись і вивісити свій прапор будь-де", - наголосив він.
- 27 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби 26 серпня на російсько-українському фронті зафіксували 173 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе