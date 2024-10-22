Ворог накопичує крилаті ракети, щоб вдарити по енергетиці, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Певний час не було пусків Х-101. Можна припустити, що накопичуються ракети для ймовірних ударів по нашій енергетиці. Напевно, ворог вичікує на певні температурні зміни, коли цей удар буде найбільш дошкульним. З іншого боку, до цього готується наша ППО, усвідомлюючи ці ризики й підходи росіян, які мають на меті завдати максимальних збитків нашій енергетиці", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що запаси літаків у Росії ще зберігаються, але Ту-95МС дійсно зношуються.

"Є проблеми з двигунами, і це становить серйозну проблему для РФ. Вони намагаються економити льотний час. Проте бойові завдання намагаються виконувати для пусків крилатих ракет Х-101. Відбуваються підйоми бомбардувальників РФ для проведення умовно навчальних місій. Але зрозуміло, що навчальна місія на певному етапі може перейти в бойову", - зауважив Згурець.