Ворог накопичує крилаті ракети, щоб вдарити по енергетиці, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що ворог вичікує на певні температурні зміни, коли ракетний удар буде найбільш дошкульним для енергетики України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Певний час не було пусків Х-101. Можна припустити, що накопичуються ракети для ймовірних ударів по нашій енергетиці. Напевно, ворог вичікує на певні температурні зміни, коли цей удар буде найбільш дошкульним. З іншого боку, до цього готується наша ППО, усвідомлюючи ці ризики й підходи росіян, які мають на меті завдати максимальних збитків нашій енергетиці", - наголосив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що запаси літаків у Росії ще зберігаються, але Ту-95МС дійсно зношуються.
"Є проблеми з двигунами, і це становить серйозну проблему для РФ. Вони намагаються економити льотний час. Проте бойові завдання намагаються виконувати для пусків крилатих ракет Х-101. Відбуваються підйоми бомбардувальників РФ для проведення умовно навчальних місій. Але зрозуміло, що навчальна місія на певному етапі може перейти в бойову", - зауважив Згурець.
- Сили оборони уночі та вранці 22 жовтня знищили 42 з 60 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну.
Російська влада відтермінувала наказ своїм військам повернути під повний контроль Курську область. До 15 жовтня не встигли, тож встановили новий дедлайн - до 1 лютого 2025 року.
- Актуальне
- Важливе