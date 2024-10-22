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Сили ППО за ніч збили 42 з 60 російських безпілотників

Юлія Лаврук
22 жовтня, 2024 вiвторок
09:08
Війна з Росією сили ППО

Сили оборони уночі та вранці 22 жовтня знищили 42 з 60 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 20:00 21 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Зокрема, протягом ночі в повітряному просторі України було виявлено 60 ворожих дронів з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська РФ. 

Підтверджено збиття 42 ворожих БПЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій,  Київській, Херсонській та Харківській областях.

"Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним", - додали в Повітряних силах.

Крім того, 10 російських дронів локаційно втрачено. Один БПЛА полетів у Білорусь, ще три - назад у Росію.
Один ворожий БПЛА наразі перебуває в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

  • Російська терористична армія ввечері понеділка, 21 жовтня, запустила на територію України ударні безпілотники. У Сумах зафіксували влучання у житлові будинки, відомо про загиблих.
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
окупанти
безпілотник
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