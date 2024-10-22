Сили ППО за ніч збили 42 з 60 російських безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 20:00 21 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Зокрема, протягом ночі в повітряному просторі України було виявлено 60 ворожих дронів з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська РФ.

Підтверджено збиття 42 ворожих БПЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

"Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки, в регіоні є загиблі та постраждалі, висловлюємо співчуття рідним", - додали в Повітряних силах.

Крім того, 10 російських дронів локаційно втрачено. Один БПЛА полетів у Білорусь, ще три - назад у Росію.

Один ворожий БПЛА наразі перебуває в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.