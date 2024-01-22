Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог намагається пробитись у тил нашого угруповання: Згурець про ситуацію в Авдіївці
Ексклюзив

Ворог намагається пробитись у тил нашого угруповання: Згурець про ситуацію в Авдіївці

22 січня, 2024 понедiлок
09:24
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що впродовж двох днів противник протиснув нашу оборону з півдня Авдіївки та має просування по декількох вулицях від промки, від Ясинуватської розв'язки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація навколо Авдіївки та у самому місті залишається надзвичайно складною. Ворог продовжує тиск з декількох напрямків, починаючи з півдня на Степове, Коксохім від Кам’янки. Впродовж двох днів противник протиснув нашу оборону з півдня та має просування по декількох вулицях від промки, від Ясинуватської розв'язки. Є повідомлення від наших офіційних аналітиків, що російські війська роблять спроби заходити в Авдіївку, а це означає, що вони намагаються пробитися у тил нашого угруповання, яке тримає там оборону. На мапі ми бачимо червоні стрілки, які позначають напрямки, звідки ворог намагається пробиватися до міста. ЗСУ здійснюють максимально щільний опір противнику", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Карта бойових дій Авдіївка

Сергій Згурець висловив сподівання, що будуть здійснені певні контрзаходи, аби унеможливити подальше просування противника. Однак значна кількість ворожого особового складу, яка зараз сконцентрована навколо Авдіївки, ускладнює це завдання.

  • 19 січня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розказа, що росіяни кинули усі зусилля для перерізання логістики на Авдіївку
  • 20 січня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій на Авдіївському напрямку
  • 21 січня речник Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що протягом двох діб РФ не завдавала авіаударів на Авдіївському напрямку, проте ЗСУ готуються до посилення атак
Теги:
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Читайте також:
Дмитро Разумков
19 січня, 2024 п'ятниця
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
Румунія
20 січня, 2024 субота
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
окупанти крим
21 січня, 2024 неділя
У ЗСУ розповіли, з якою метою окупанти захопили Крохмальне Куп'янського району
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.89
    Продаж 41.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 січня
10:23
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв внести до Ради законопроєкт про множинне громадянство
10:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Фіцо пропонує Україні віддати Росії території та виступає проти її вступу до НАТО, а Велика Британія зафіксувала завантаження російських кораблів у Пхеньяні. Акценти світових ЗМІ 22 січня
10:18
Володимир Зеленський
"Заради правди про історію": Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ
10:18
На фото: Соня Морозюк
У Києві зафарбували мурал екснареченої Гринкевича-молодшого Морозюк
10:10
Артем Довбик, "Жирона"
Хет-трик Довбика та гол Циганкова вивели "Жирону" в лідери Ла Ліги
10:09
Українська тенісистка Ястремська перемогла білоруску та вийшла у чвертьфінал Australian Open
10:01
OPINION
Ярослав Пригара
Чому американців не лякає війна з Росією?
10:00
День Соборності України
22 січня: День Соборності України. Чим відоме свято, його історія та цікаві факти
09:40
До Національної зали слави винахідників США включать першого диснеївського візуалізатора Ленні Смута
09:38
Дональд Туск
До Києва прибув прем'єр Польщі Дональд Туск
09:30
Нацгвардія
На Донеччині нацгвардійця затримали за підозрою в убивстві двох цивільних і двох поліцейських
09:19
ФСБ
На ТОТ Луганщини ФСБ перевіряє освітян на "ідейність", а з навчальних закладів вилучають усі україномовні книжки, - ОВА
08:42
Держспецтрансслужба розмінувала понад 1400 гектарів території за тиждень
08:39
Пенні Пріцкер
Україна зможе залучити втричі більше коштів від інших донорів, якщо конгрес США схвалить пакет допомоги, - Пріцкер
08:29
Оновлено
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 11 танків, 1 крилату ракету та 830 окупантів, - Генштаб
08:28
Оновлено
ППО ЗСУ
Росіяни вночі атакували Україну 8 "шахедами": Повітряні сили знищили усі ворожі цілі
08:14
штормове попередження
Британію накрив шторм Іша, у Нортумберленді зафіксовані рекордні пориви вітру до 159 км/год
08:13
Партизани виявили у Севастополі пункт відбору до армії РФ і оприлюднили його координати
08:00
OPINION
Віктор Андрусів
Усі прифронтові області мають перетворитись на суцільні укріпрайони
07:47
тепловізор
У РФ створюють костюм, покликаний сховати солдатів від тепловізорів, - ISW
07:38
У Китаї стався зсув ґрунту
У Китаї в провінції Юньнань стався зсув ґрунту: під завалами опинилися щонайменше 47 людей
07:21
Путін і Кім Чен Ин
Кремль активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів, - ISW
06:35
Окупанти запустили дві ракети
Російська ППО погано прикриває Ленінградську область: ISW назвав причину
06:25
Папа Франциск
Папа Римський закликав молитися за мир в Україні та Ізраїлі
06:02
Збір на морський дрон: ГУР закликало українців купувати марку Укрпошти, присвячену розвідникам
00:40
зима, сніг
У США зафіксували понад 90 смертей через морози
00:27
На станції "Академік Вернадський" виявили дитинчат південнополярних поморників
На станції "Академік Вернадський" виявили дитинчат південнополярних поморників
2024, неділя
21 січня
23:51
фейк
"В Україні створили мобільні блокпости, де роздають повістки": у мережі поширюють черговий фейк
23:32
Жорстке поводження з тваринами
На Київщині поліція розслідує жорстке поводження з тваринами
23:07
monobank
Знову DDoS-атака: у Monobank заявили про збої в роботі
22:52
Рон Десантіс
Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США на користь Трампа
22:32
Донецьк вибух
Окупанти заявили про атаку на ринок у Донецьку, де загинули люди. У ЗСУ прокоментували
22:14
Жодного доказу смерті Пригожина немає, - Буданов
22:07
Віктор Клімов
На борту пошкодженого над Азовським морем російського Іл-22 загинув його командир Клімов
21:56
Ємен, хусити
Хусити хочуть заблокувати усі морські шляхи Близького Сходу, - Хезболла
21:40
Володимир Зеленський
РФ обстріляла за добу понад 100 міст та селищ у 9 регіонах України, - Зеленський
21:34
Ексклюзив
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу вигідна війна в Ізраїлі, - експерт-міжнародник Семиволос
21:24
Євген Хаїт
В Одесі помер актор, драматург і сценарист Євген Хаїт
21:18
паспорт рф
З початку року людям на ТОТ, які не мають роспаспорта, відмовляють у лікуванні, - ЦНС
21:01
безпілотник, дрон
Через атаку дронів російський завод "Новатек" зупинив операції на Балтійському терміналі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV