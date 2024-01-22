Ворог намагається пробитись у тил нашого угруповання: Згурець про ситуацію в Авдіївці
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що впродовж двох днів противник протиснув нашу оборону з півдня Авдіївки та має просування по декількох вулицях від промки, від Ясинуватської розв'язки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація навколо Авдіївки та у самому місті залишається надзвичайно складною. Ворог продовжує тиск з декількох напрямків, починаючи з півдня на Степове, Коксохім від Кам’янки. Впродовж двох днів противник протиснув нашу оборону з півдня та має просування по декількох вулицях від промки, від Ясинуватської розв'язки. Є повідомлення від наших офіційних аналітиків, що російські війська роблять спроби заходити в Авдіївку, а це означає, що вони намагаються пробитися у тил нашого угруповання, яке тримає там оборону. На мапі ми бачимо червоні стрілки, які позначають напрямки, звідки ворог намагається пробиватися до міста. ЗСУ здійснюють максимально щільний опір противнику", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
Сергій Згурець висловив сподівання, що будуть здійснені певні контрзаходи, аби унеможливити подальше просування противника. Однак значна кількість ворожого особового складу, яка зараз сконцентрована навколо Авдіївки, ускладнює це завдання.
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