Ворог намагається вистежити F-16 на українських летовищах, - авіаційний експерт
Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що росіяни намагаються моделювати систему ударів, щоб перевірити наявність літаків F-16 в Україні
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України. На початку цього тижня Нідерланди оприлюднили лист, в якому зазначили, що вони дозволяють передачу 24 винищувачів F-16. Тому Росія зараз активно пробує змінювати підходи, щоб перевірити, чи працюють ці літаки в повітряному просторі України", - пояснив Храпчинський.
Авіаційний експерт зауважив, що після перших офіційних повідомлень щодо можливого отримання Україною літаків F-16, ворог здійснив ракетний обстріл, запустивши дві ракети Х-101 з акваторії Каспійського моря.
"Росіяни намагаються зрозуміти, чи є в Україні літаки F-16. Тобто ворог намагається моделювати систему ударів та перевірити реакцію України на ці удари", - додав Храпчинський.
- Перші 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16 уже завершили навчання в Данії. Більшість їх уже повернулись в Україну.
- 2 липня стало відомо, що до України незабаром буде поставлено 24 нідерландські винищувачі F-16. Відповідний дозвіл уже виданий.
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