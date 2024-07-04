Ворог намагається вистежити F-16 на українських летовищах, - авіаційний експерт

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За червень ворог здійснив 6 масованих комбінованих ударів по летовищах України. На початку цього тижня Нідерланди оприлюднили лист, в якому зазначили, що вони дозволяють передачу 24 винищувачів F-16. Тому Росія зараз активно пробує змінювати підходи, щоб перевірити, чи працюють ці літаки в повітряному просторі України", - пояснив Храпчинський.

Авіаційний експерт зауважив, що після перших офіційних повідомлень щодо можливого отримання Україною літаків F-16, ворог здійснив ракетний обстріл, запустивши дві ракети Х-101 з акваторії Каспійського моря.

"Росіяни намагаються зрозуміти, чи є в Україні літаки F-16. Тобто ворог намагається моделювати систему ударів та перевірити реакцію України на ці удари", - додав Храпчинський.

Перші 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16 уже завершили навчання в Данії. Більшість їх уже повернулись в Україну.

2 липня стало відомо, що до України незабаром буде поставлено 24 нідерландські винищувачі F-16. Відповідний дозвіл уже виданий.

















