"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти": заступник командира Третьої штурмової бригади про ситуацію біля Авдіївки

Про це він повідомив у telegram.

За його словами основним напрямком, де нині тиснуть росіяни, є лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Крім цього активні бо ведуться в районі Красногорівки.

"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заход", - зазначив Жорін.