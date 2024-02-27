"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти": заступник командира Третьої штурмової бригади про ситуацію біля Авдіївки
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ситуація під Авдіївкою дуже складна, росіяни цілодобово продовжують активні наступальні дії
Про це він повідомив у telegram.
За його словами основним напрямком, де нині тиснуть росіяни, є лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Крім цього активні бо ведуться в районі Красногорівки.
"Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заход", - зазначив Жорін.
- 26 лютого повідомлялось, що штурмовими діями окупанти намагаються далі розвивати наступ біля Авдіївки.
- 26 лютого стало відомо, що Збройні сили України вийшли з села Ласточкине, розташованого в 6 км від тимчасово окупованої Авдіївки Донецької області та посилюють лінію оборони, аби не допустити просування ворога.
- 26 лютого повідомлялось, що ворог прагне, поки що є вікно можливостей, скористатися своєю перевагою у живій силі та техніці, проводячи атаки на декількох напрямках.
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